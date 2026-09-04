Ceremonia de la Gran Logia de Chile reunirá al presidente Kast con las máximas autoridades del país

El Mandatario participará este sábado 5 de septiembre en Fraternitas de la República junto con la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato, entre otras autoridades.

“Unidad, Sabiduría y Progreso” es el mensaje que la masonería chilena propone para una nueva edición de Fraternitas de la República, ceremonia republicana y laica que reunirá a las máximas autoridades del país para reflexionar sobre los desafíos de Chile y la necesidad de recuperar el diálogo y la convivencia democrática.

El tradicional encuentro se realizará este sábado 5 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el Gran Templo de la Gran Logia de Chile, ubicado en Marcoleta 659, Santiago. Esta será la octava versión de Fraternitas y la primera encabezada por Juan Eduardo Urrutia Bordagaray desde que asumió como Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, en junio pasado.

“Cuando el país pierde su capacidad de dialogar, pierde su esencia para entenderse”, señaló Urrutia en la antesala del encuentro.

El líder de la masonería chilena ha planteado que Fraternitas debe ofrecer un espacio de encuentro entre distintas miradas y recordar la responsabilidad que tienen quienes conducen las instituciones de buscar acuerdos más allá de las diferencias políticas o circunstanciales.

“La invitación es abandonar la lógica de las trincheras y recuperar el valor de la buena política”, agregó el Gran Maestro.

La ceremonia estará marcada por los tres conceptos que conforman el lema de este año. La Unidad propone recuperar una mirada común de país, sin desconocer la pluralidad de una sociedad democrática. La Sabiduría releva el pensamiento crítico, la educación y la libertad de conciencia como herramientas para enfrentar los prejuicios y los fanatismos. El Progreso, por su parte, plantea una visión que comprende el crecimiento económico, pero también la seguridad, la justicia social, la dignidad de las personas y el fortalecimiento de las instituciones.

Ceremonia de la Gran Logia de Chile reunirá al presidente Kast con las máximas autoridades del país

El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó su asistencia a Fraternitas 2026. También participarán la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato.

Entre los asistentes se encuentran, además, ministros de Estado; altas autoridades del Congreso Nacional y del Poder Judicial; representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; alcaldes de distintas comunas del país; autoridades universitarias; representantes de Bomberos, del mundo gremial, sindical y educacional, junto con integrantes de distintas instituciones de la sociedad civil.

Fraternitas de la República se realiza desde 2019 como un homenaje de la masonería chilena a la patria. Desde su primera edición, el encuentro ha abierto las puertas del Gran Templo a representantes de los poderes del Estado y de distintos ámbitos de la vida nacional, con el propósito de promover el diálogo, reconocer las diferencias y avanzar en la construcción de propósitos comunes.