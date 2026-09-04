Iván Moreira llama a condenar dichos de Milei en Foro Madrid: “Tenemos que tener algo de dignidad”

El senador Iván Moreira (UDI) hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a condenar las declaraciones realizadas por Javier Milei en el Foro Madrid, donde el mandatario dedicó duras palabras al ex presidente Salvador Allende y a sus opositores, a quienes tildó de “zurdos mugrosos”.

En su presentación en la actividad, Milei celebró el golpe de Estado que terminó con el derrocamiento de Allende, aseverando que “Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

Ante esta postura, el vicepresidente del Senado puntualizó que “para un sector de la ultraderecha, el presidente Milei es un genio, es un crack. Pero la mayoría de los chilenos no podemos aceptar que un presidente de Argentina tenga el derecho a ser grosero e insultar a la historia política chilena, con sus luces y sus sombras“.

“De izquierda a derecha tenemos que tener algo de dignidad, es decir: Basta, señor Milei, de sus excesos“, agregó el senador Moreira.

La postura de Iván Moreira fue respaldada por la diputada Ximena Ossandón (RN), quien precisó a La Tercera que “yo soy chilena y me gusta la patria y la celebramos, si bien no voy a comulgar con ciertos gobiernos que han sucedido en nuestra historia, pero también me parece que no es correcto que yo esté permitiendo que se basuree con nuestra historia tampoco”.