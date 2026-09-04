Psicosis posparto y tres muertes: juez anula juicio contra Lindsay Clancy tras falta de acuerdo

Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto al momento de los hechos.

Un juez de Massachusetts, Estados Unidos, declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de 36 años acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023.

La decisión se produjo luego de que el jurado comunicara nuevamente que no había conseguido alcanzar un veredicto unánime.

“Con gran pesar, informamos que no podemos llegar a una decisión unánime. No podremos hacerlo”, señaló el jurado. Ante el nuevo punto muerto, el juez William Sullivan afirmó: “No tengo otra opción que declarar nulo el juicio”.

Juez anula juicio contra Lindsay Clancy tras falta de acuerdo

Clancy enfrenta tres cargos por asesinato en primer grado por las muertes de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses.

La mujer reconoció haber estrangulado a sus hijos en el sótano de la vivienda familiar y posteriormente saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio, lo que le provocó una discapacidad permanente.

La principal discusión durante el proceso estuvo centrada en el estado mental de Clancy, esto porque su abogado, Kevin Reddington, sostuvo que la mujer padecía psicosis posparto y que, debido a esa condición, no podía comprender la naturaleza de sus actos ni distinguir entre el bien y el mal.

La fiscalía, en cambio, argumentó que se trató de una acción deliberada y que Clancy era consciente de sus decisiones al momento de los hechos.

Tras la declaración de nulidad, Reddington solicitó tiempo para presentar una apelación de emergencia ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts.

En caso de un nuevo proceso, Clancy podría enfrentar nuevamente cargos que van desde asesinato en primer o segundo grado hasta homicidio involuntario, además de la posibilidad de una declaración de falta de responsabilidad penal.