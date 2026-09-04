FOTO – Minsal detecta Listeria en alimento de Walmart en Chile y ordena retiro del producto

La empresa agregó que la planta donde se fabrica el producto permanece con prohibición de funcionamiento mientras avanza la investigación.

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria luego de detectar la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de pasta cóctel de jamón marca Líder.

El hallazgo fue realizado por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, como parte del programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos.

El producto corresponde a un envase de 250 gramos, elaborado por Productos Alimenticios CORBAC Ltda., con fecha de elaboración del 14 de agosto de 2026 y vencimiento fijado para el 5 de septiembre.

Minsal detecta Listeria en alimento de Walmart en Chile

Tras conocer los resultados del análisis, la autoridad sanitaria inició un sumario, fiscalizó la planta productora y dispuso acciones para sacar las unidades afectadas de circulación.

En paralelo, Walmart Chile confirmó el retiro preventivo del alimento de sus supermercados. “Lamentamos profundamente la situación que dio origen a la alerta sanitaria relacionada con la Pasta Cóctel de Jamón marca Líder”, señaló la compañía.

Además, indicó que instruyó “de manera inmediata el retiro preventivo del 100% de las unidades disponibles” una vez que fue informada de la situación.

La empresa agregó que la planta donde se fabrica el producto permanece con prohibición de funcionamiento mientras avanza la investigación.

“La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es nuestra prioridad”, sostuvo Walmart Chile, junto con señalar que “por este motivo, realizaremos una investigación interna para asegurar los más altos estándares de calidad y seguridad de nuestros productos”.

La Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, infección que representa un riesgo mayor para embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas.

Entre sus posibles síntomas están la fiebre, vómitos y diarrea, mientras que los cuadros más graves pueden derivar en complicaciones como sepsis o meningitis. El llamado de la autoridad es a revisar el alimento en los hogares y evitar su consumo si corresponde al lote afectado.