Casa Rosada asegura que Gobierno de Kast apoya boicot a empresas que operen en Islas Malvinas

Esto, luego que se conociera que la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper están próximas a poner en marcha el proyecto Sea Lion, para la extracción de crudo desde marzo de 2028.

La Casa Rosada, a través del canciller Pablo Quirno, aseveró que el Gobierno de José Antonio Kast respaldará la postura de Argentina de boicotear a las empresas que desarrollarán el polémico proyecto petrolífero en Islas Malvinas, en caso de usar los puertos chilenos como apoyo logístico.

Las declaraciones de Quirno se dan luego que Argentina y Chile dieran a conocer una declaración conjunta en la cual “el presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones”.

Esto, luego que se conociera que la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper están próximas a poner en marcha el proyecto Sea Lion, para la extracción de crudo desde marzo de 2028.

En una serie de entrevistas radiales, el ministro de Relaciones Exteriores trasandino declaró que “las empresas que hoy operan en Malvinas, sus proveedores de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera, van a tener que elegir si quieren estar en un terreno en disputa y con licencias ilegales o si vienen a operar a Argentina, donde tienen mayor potencialidad”.

“Chile también va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas. Parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, nuestros países amigos, para que entiendan la gravedad de esta situación y en esos términos lo discutió ayer el presidente Milei con el Presidente Kast”, argumentó Pablo Quirno.