Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
Mundo

Casa Rosada asegura que Gobierno de Kast apoya boicot a empresas que operen en Islas Malvinas

Esto, luego que se conociera que la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper están próximas a poner en marcha el proyecto Sea Lion, para la extracción de crudo desde marzo de 2028.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La Casa Rosada, a través del canciller Pablo Quirno, aseveró que el Gobierno de José Antonio Kast respaldará la postura de Argentina de boicotear a las empresas que desarrollarán el polémico proyecto petrolífero en Islas Malvinas, en caso de usar los puertos chilenos como apoyo logístico.

Las declaraciones de Quirno se dan luego que Argentina y Chile dieran a conocer una declaración conjunta en la cual “el presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones”.

Esto, luego que se conociera que la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper están próximas a poner en marcha el proyecto Sea Lion, para la extracción de crudo desde marzo de 2028.

En una serie de entrevistas radiales, el ministro de Relaciones Exteriores trasandino declaró que “las empresas que hoy operan en Malvinas, sus proveedores de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera, van a tener que elegir si quieren estar en un terreno en disputa y con licencias ilegales o si vienen a operar a Argentina, donde tienen mayor potencialidad”.

“Chile también va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas. Parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, nuestros países amigos, para que entiendan la gravedad de esta situación y en esos términos lo discutió ayer el presidente Milei con el Presidente Kast”, argumentó Pablo Quirno.

Notas relacionadas

Julio Isamit:
Política

Julio Isamit: "Seguimos muy lejos de una educación de calidad"

El exministro de Bienes Nacionales y actual académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián analiza, con la perspectiva que dan los años, lo que fue la llamada Revolución Pingüina, que puso en aprietos al primer gobierno de Michelle Bachelet y donde él fue una de las figuras centrales. A partir de eso enjuicia el estado de la educación pública y reconoce que ve con ojos positivos el quehacer del actual gobierno.

Felipe Ramos
Cinco puntos del PIB y cero excusas
Opinión

Cinco puntos del PIB y cero excusas

Cobre y oro. No es una apuesta ideológica: es la única industria chilena que hoy tiene, simultáneamente, empresas con capital disponible, tecnología probada, mercado y escala suficiente para mover la aguja macro en el plazo que la meta política exige.

Foto del Columnista Antonio Schneider Ch. Antonio Schneider Ch.