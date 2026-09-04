Fondas del Parque O’Higgins ofrecen trabajos con sueldos de hasta $70 mil diarios

Con la llegada de Fiestas Patrias cada vez más cerca, las fondas del Parque O’Higgins ya se encuentran afinando los preparativos para recibir al público y, junto con ello, completando sus equipos de trabajo.

Algunas de las tradicionales instalaciones del recinto mantienen decenas de vacantes para quienes buscan generar ingresos durante las celebraciones.

Entre ellas se encuentra la fonda “Grandiosa Bertita”, que contempla alrededor de 70 puestos laborales. La organización requiere parrilleros con experiencia, además de personas para la preparación de papas fritas, labores de apoyo en cocina, atención de mesas y otras funciones vinculadas al servicio.

Fondas del Parque O’Higgins ofrecen trabajos

Otra alternativa es la fonda “Terremoto 9.0”, proveniente de la Región del Maule, que busca conformar un equipo de entre 60 y 70 trabajadores. Los cupos están destinados a áreas como caja, barra de terremotos, cocina y parrillas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los organizadores, las remuneraciones fluctúan entre $50.000 y $70.000 por jornada, a lo que pueden añadirse propinas, particularmente para quienes se desempeñen como garzones.

Además, los trabajadores serán contratados formalmente y contarán con seguro de accidentes laborales durante sus turnos, junto con alimentación que contempla desayuno y almuerzo.

Para postular se solicita contar con cédula de identidad vigente, tanto para chilenos como extranjeros, además de fotocopia por ambos lados, certificado de antecedentes actualizado y certificado de residencia.