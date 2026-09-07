Drogas, alcohol y conducción temeraria: Carabineros detuvo a ocho personas en controles preventivos

La velocidad más alta fue registrada en un Peugeot 3008, cuyo conductor fue detectado mientras circulaba a 170 kilómetros por hora.

Con ocho personas detenidas por diversas infracciones, cuatro de ellas por conducción temeraria, culminó el trabajo de fiscalización de Carabineros durante el fin de semana, de acuerdo con lo informado por el teniente coronel Néstor Vega, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.

Según el reporte policial, “cuatro de estos individuos lo hacían bajo los efectos del alcohol y la droga, conduciendo sus vehículos y poniendo en riesgo a otros ocupantes de vehículos y peatones“.

Estos casos se registraron en la comuna de Curacaví, donde los efectivos policiales informaron que una de las personas detenidas conducía sin la licencia correspondiente y bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, mientras que otro lo hacía en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas.

A ellos se añadió un tercer individuo que conducía bajo la influencia del alcohol y sustancias psicotrópicas, mientras que el cuarto lo hacía tras consumir alcohol, sin licencia de conducir y bajo los efectos de drogas.

Carabineros detuvo a cuatro sujetos por conducción temeraria

A la anterior fiscalización, Carabineros sumó a otros cuatro detenidos por conducción temeraria, según se registró durante la fiscalización que se realizó en la Autopista Costanera Norte.

De acuerdo con lo reportado, todos ellos fueron sorprendidos circulando a velocidades que fluctuaban entre los 163 y 170 kilómetros por hora. Además, dos de los vehículos mantenían su revisión técnica vencida, por lo que fueron retirados de circulación.

La velocidad más alta fue registrada en un Peugeot 3008, cuyo conductor fue detectado mientras circulaba a 170 km/h.

Durante el mismo operativo, los efectivos policiales controlaron también una motocicleta BMW S1000, que transitaba a 167 km/h; un Audi A1, que lo hacía a 163 km/h, y un BMW X1 que circulaba a 163 km/h.

Los cuatro conductores fueron sometidos a controles para establecer la eventual presencia de alcohol, sin registrarse consumo en ninguno de ellos.