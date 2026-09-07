Kast reconoce desánimo por desempleo, dice cumplir expectativas de seguridad y detalla diseño de Presupuesto 2027

El mandatario abordó las dificultades que ha tenido el Gobierno en materia de desempleo, se refirió a la fusión de ministerios y también argumentó las razones por las que restituyó el gabinete de primera dama.

A seis meses de asumir el poder, el presidente José Antonio Kast abordó la compleja situación de la economía chilena, el desempleo y diferentes puntos que han marcado el inicio de su Gobierno.

En conversación con Radio ADN, afirmó que el país se encuentra en una fase de “recuperación y esperanza“, aunque reconoció que su administración todavía mantiene una dificultad pendiente: el desempleo.

“No hemos podido solucionar el tema del desempleo”

El jefe de Estado comenzó destacando avances en el ámbito económico, particularmente en inversión, recuperación institucional y confianza. No obstante, manifestó que hay u problema que aún no logra resolver: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el tema del desempleo“.

“Estamos buscando la manera de llevar adelante el modo empleo, con una fuerte presencia de recursos del Estado, a través de privados, para que haya mayor cantidad de puestos de trabajo de aquí a seis meses”, expresó.

En cuanto a la economía, Kast atribuyó parte del escenario actual a la baja inversión y al gasto público de los años anteriores. No obstante, aseveró que las medidas que se han adoptado durante sus primeros seis meses empiezan a generar condiciones para una recuperación.

“Yo lo veo con esperanza, yo veo siempre el vaso medio lleno”, comentó apuntando al interés de inversionistas extranjeros por desarrollar proyectos en Chile.

Kast descarta recortes a beneficios sociales en Presupuesto 2027

El presidente Kast se refirió al diseño del Presupuesto 2027, donde descartó la existencia de recortes a beneficios sociales, asegurando que los recursos serán “ordenados”.

“Todo lo que estamos viendo es que va a haber una reactivación económica, donde se van a generar, van a llegar más recursos y se va a ir ordenando”, afirmó.

En esa línea, el mandatario enfatizó que “hemos planteado siempre es que los derechos adquiridos y los derechos que están comprometidos por ley no se van a ver afectados. La mayoría de los derechos están establecidos por ley, por lo tanto usted no puede recortar algo que ya está comprometido por ley”.

Respecto al gasto público, Kast abordó la fusión de ministerios, en el marco de la comisión que analiza una nueva arquitectura del Estado. “¿Necesitamos 25 ministerios?“, planteó.

“Nosotros lo que planteamos son dos mesas. Una es la de modernización del empleo público con los funcionarios, para que nadie tenga temor de que va a haber una reducción, sino que una modernización para integrar las nuevas tecnologías y facilitar el trabajo, y otra de la nueva arquitectura del Estado. Y ahí se plantea precisamente la, ahí se hace la pregunta, ¿necesitamos 25 ministerios?“, sostuvo.

A lo que agregó: “Yo creo que nosotros tenemos que ir viendo cómo ajustar esto (…) Nosotros lo que le hemos pedido a la mesa de la nueva arquitectura, que tiene un plazo acotado, que haga un planteamiento, y, a partir de eso, queremos hacer una discusión entre el mundo político y, con eso, avanzar eventualmente a una reforma del Estado”.

Los argumentos para reponer gabinete de primera dama

El jefe de Estado defendió la determinación de restituir el gabinete de la primera dama, liderado por Pía Adriasola. Kast hizo hincapié en que su esposa no recibe una asignación de ingresos por ejercer ese rol y planteó que necesita apoyo para desarrollar sus actividades públicas.

“¿No se le da seguridad? O sea, ¿no puede tener un conductor y alguien que resguarde su seguridad porque es un actor público?”, cuestionó el Presidente. “Aquí se arma una tremenda discusión. Yo le diría, bueno, entonces, quiere decir que si ella va a un acto público y tiene que ir sola ¿tiene que irse en metro? No es razonable”, manifestó.

En este marco, descartó que la restitución responda principalmente a un aumento del gasto estatal. “No es un tema de mayor o menor gasto”, aseveró.

Presidente dice que Gobierno ha estado a la altura de las expectativas en seguridad

Respecto a la seguridad, Kast aseguró que ha estado a la altura de las expectativas generadas sobre el combate al crimen organizado y delincuencia.

Eeso uno lo ve reflejado en cifras objetivas. ¿Han bajado el número de homicidios? Sí. ¿Han bajado el número de secuestros? Sí. ¿Ha aumentado la incautación de droga? Como nunca. ¿Se han cerrado las fronteras? Como nunca”, comentó.

Sumado a ello, el mandatario expresó que “en esa materia hemos visto un cambio importante. Es primera vez que se aborda de manera seria el tema de darle más recursos a Carabineros de Chile. ya estamos elaborando el proyecto de ley de modernización y también de mayores recursos para la PDI”.

“Es la primera vez que avanzamos tanto en el respaldo y en el respeto a la institución de Gendarmería de Chile. Yo debo haber sido de los primeros parlamentarios que cada vez que se hablaba de las Fuerzas Armadas y policiales, agregaba: ‘y Gendarmería de Chile’, institución de la cual me siento orgulloso, a pesar de las carencias que ha sufrido de manera permanente”, añadió.