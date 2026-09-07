El caso de Mariana Sepúlveda, la joven cuyo homicidio confesó un vecino 18 años después

El individuo señaló que al momento de los hechos era vecino y mantenía una relación con ella, que entonces tenía 19 años de edad.

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El Ministerio Público comenzó a indagar el caso de la desaparición hace 18 años de la joven Mariana Loreto Sepúlveda León, ocurrida en la comuna de Conchalí, luego de que un hombre de 42 años confesó que la asesinó en medio de un conflicto amoroso.

Así lo indicó el sujeto tras presentarse de forma voluntaria ante carabineros de la Quinta Comisaría de Conchalí, donde señaló que al momento de los hechos era vecino y mantenía una relación con la joven que entonces tenía 19 años de edad.

En su relato, el individuo dijo que el día en el que se le perdió el rastro a la joven, ella ingresó de manera voluntaria a su domicilio.

Qué se sabe de lo que ocurrió luego con Mariana Sepúlveda

Contó que una vez adentro, ambos mantuvieron una discusión porque, aparentemente, ella habría mostrado interés en una tercera persona, por lo que el sujeto la asesinó.

Luego de aquello, el hombre decidió enterrar el cuerpo de la joven, lo que procedió a realizar al interior de la misma propiedad.

Alrededor de cinco años después, el sujeto desenterró los restos de Mariana Sepúlveda y los desechó en la basura, tras lo cual les perdió el rastro, según afirmó.

Respecto de por qué acudió ahora a relatar lo ocurrido, le dijo a la policía que tenía un sentimiento de culpa y no quería morir sin confesar lo ocurrido.

Además, se reveló que el presunto autor del crimen tiene un hijo abogado y sería él quien lo estaría asesorando jurídicamente.

Tras la confesión del individuo y por instrucción del Ministerio Público, personal del OS9 de Carabineros asumió las diligencias en el inmueble del sujeto, ubicado en el pasaje Logroño, en la mencionada comuna.