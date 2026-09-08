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Caída en resultados PISA 2025: Mineduc apela que “aún no se retoma el nivel prepandemia”

Los resultados del país muestran una disminución significativa del desempeño respecto de PISA 2022 en Matemática y Lectura.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados de PISA 2025, evaluación internacional coordinada por la OCDE, donde Chile no logró buenos resultados a nivel de estudiantes de 15 años en Lectura, Matemática y Ciencias Naturales.

Los resultados del país muestran una disminución significativa del desempeño respecto de PISA 2022 en dos de las tres áreas evaluadas. En Matemática, disminuyó 9 puntos, mientras que en Lectura la baja fue de 12 puntos. En Ciencias Naturales, en cambio, el resultado se mantuvo estadísticamente estable, con una variación de -2 puntos.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que “estos resultados son consistentes con el diagnóstico que manejábamos desde que asumimos en el gobierno, con un sistema que aún no retoma el nivel prepandemia, y ratifican la necesidad de poner al Ministerio de Educación al servicio de los aprendizajes y de lo que pasa en la sala de clases”.

PISA 2025 también evidencia que un 59% de los estudiantes se encuentra bajo el Nivel 2 en Matemática, mientras que esta proporción alcanza un 38% en Lectura y aproximadamente un 37% en Ciencias Naturales. El Nivel 2 corresponde al umbral que PISA utiliza para identificar competencias fundamentales para continuar aprendiendo y desenvolverse posteriormente en distintos ámbitos de la vida.

Un 48% de los estudiantes chilenos señala que en todas o la mayoría de sus clases de Ciencias Naturales los estudiantes se distraen debido al uso de recursos digitales o informáticos, frente a un 28% en el promedio OCDE.

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