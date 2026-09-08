Lo que se sabe del estado de salud de Mirtha Legrand a sus 99 años

La animadora tuvo que ser internada debido a un cuadro de bronquitis, el cual preocupó en Argentina por su avanzada edad.

En los últimos días, en Argentina preocupó el delicado estado de salud de Mirtha Legrand luego de que fuera internada en el sanatorio Mater Dei, lo que la obligó a ausentarse de su programa La Noche de Mirtha, siendo reemplazada por su nieta, Juana Viale.

Según se informó en ese entonces, la diva argentina se encontraba con un cuadro gripal que derivó en una bronquitis, por lo que se optó que quedara bajo vigilancia médica debido a su avanzada edad, 99 años.

A días de ello, la animadora de El Trece, según dio a conocer La Nación, se encuentra de buen ánimo y se ha comunicado con sus cercanos de manera telefónica. Durante su estadía en el sanatorio, los médicos la han estado monitoreando, realizándole exámenes de rutina y control.

El último parte médico confirmó que se mantiene sin fiebre y pasó la noche bien, sin sobresaltos, pudiendo descansar.

Por su parte, la periodista Mercedes Ninci reveló en el programa La Mañana con Moria que tras una tomografía, lograron confirmar que Mirtha Legrand está “mucho mejor”, por lo que “de seguir así, mañana le darían el alta”.

“Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”, detalló la comunicadora sobre dicho examen.