Congreso despacha el primer proyecto ACOT: amplía a 24 horas el plazo de flagrancia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta del proyecto que amplía de 12 a 24 horas el plazo máximo de flagrancia, y despachó la iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que “el proyecto modifica el Código Procesal Penal y busca entregar mayores herramientas para la identificación de responsables, la recopilación de antecedentes y el desarrollo oportuno de diligencias investigativas”.
Además, establece un plazo excepcional de 48 horas para procedimientos de la policía marítima, considerando las distancias y tiempos de traslado asociados a las operaciones desarrolladas en el mar.
Junto con ello, las policías podrán realizar determinadas diligencias conforme a instrucciones generales impartidas previamente por el Ministerio Público.
Entre sus principales disposiciones está:
- Amplía el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros o la Policía de Investigaciones, y a 48 horas en el caso de la Autoridad Marítima.
- Amplía las actuaciones autónomas de las policías, permitiéndoles solicitar la entrega voluntaria de registros audiovisuales y otros antecedentes que contribuyan a identificar o localizar a los responsables de un delito.
- Perfecciona la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones generales sobre determinadas diligencias investigativas.
- Reconoce expresamente a la Autoridad Marítima como auxiliar del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones de policía marítima.