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Política

Congreso despacha el primer proyecto ACOT: amplía a 24 horas el plazo de flagrancia

Además, establece un plazo excepcional de 48 horas para procedimientos de la policía marítima, considerando las distancias y tiempos de traslado asociados a las operaciones desarrolladas en el mar.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta del proyecto que amplía de 12 a 24 horas el plazo máximo de flagrancia, y despachó la iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que “el proyecto modifica el Código Procesal Penal y busca entregar mayores herramientas para la identificación de responsables, la recopilación de antecedentes y el desarrollo oportuno de diligencias investigativas”.

Además, establece un plazo excepcional de 48 horas para procedimientos de la policía marítima, considerando las distancias y tiempos de traslado asociados a las operaciones desarrolladas en el mar.

Junto con ello, las policías podrán realizar determinadas diligencias conforme a instrucciones generales impartidas previamente por el Ministerio Público.

Entre sus principales disposiciones está:

  • Amplía el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros o la Policía de Investigaciones, y a 48 horas en el caso de la Autoridad Marítima.
  • Amplía las actuaciones autónomas de las policías, permitiéndoles solicitar la entrega voluntaria de registros audiovisuales y otros antecedentes que contribuyan a identificar o localizar a los responsables de un delito.
  • Perfecciona la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones generales sobre determinadas diligencias investigativas.
  • Reconoce expresamente a la Autoridad Marítima como auxiliar del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones de policía marítima.

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