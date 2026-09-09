Congreso despacha el primer proyecto ACOT: amplía a 24 horas el plazo de flagrancia

Además, establece un plazo excepcional de 48 horas para procedimientos de la policía marítima, considerando las distancias y tiempos de traslado asociados a las operaciones desarrolladas en el mar.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta del proyecto que amplía de 12 a 24 horas el plazo máximo de flagrancia, y despachó la iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que “el proyecto modifica el Código Procesal Penal y busca entregar mayores herramientas para la identificación de responsables, la recopilación de antecedentes y el desarrollo oportuno de diligencias investigativas”.

Además, establece un plazo excepcional de 48 horas para procedimientos de la policía marítima, considerando las distancias y tiempos de traslado asociados a las operaciones desarrolladas en el mar.

Junto con ello, las policías podrán realizar determinadas diligencias conforme a instrucciones generales impartidas previamente por el Ministerio Público.

Entre sus principales disposiciones está: