De “La Quintrala” a Manuel Contreras: quién es Vinko Fodich, el exfiscal detenido por asociación criminal

El profesional fue arrestado junto a otras seis personas en una investigación de la Fiscalía Supraterritorial relacionada con secuestros extorsivos y asociación criminal.

El abogado y exfiscal Vinko Fodich fue detenido este miércoles junto a otros seis imputados, en medio de una investigación encabezada por la Fiscalía Supraterritorial por presuntos delitos como secuestros extorsivos y asociación criminal.

El operativo contempló distintas diligencias en la Región Metropolitana y puso nuevamente al profesional en el centro de la atención pública.

En ese contexto, surge la interrogante sobre quién es Vinko Fodich y cuál ha sido su trayectoria profesional, ya que el abogado cuenta con un extenso recorrido en el Ministerio Público, el Gobierno y la defensa de casos de alta connotación pública.

Quién es Vinko Fodich, el exfiscal detenido por asociación criminal

Fodich es abogado de la Universidad de Valparaíso y desarrolló buena parte de su carrera en el Ministerio Público. Entre 2001 y 2004 ejerció como fiscal adjunto en Curicó, mientras que posteriormente encabezó la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Durante esos años participó en investigaciones de alta repercusión, entre ellas la causa de María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, y el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. También interrogó a Manuel Contreras por la muerte del martillero Jaime Oliva y participó en una investigación que llevó a fiscales hasta La Moneda.

Su trayectoria posteriormente se trasladó al ámbito de la seguridad pública durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Entre 2010 y 2013 ocupó distintos cargos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, llegando incluso a ejercer como subsecretario subrogante.

Tras abandonar el sector público, se dedicó al ejercicio privado como abogado penalista y en 2022 fundó el estudio PVF Abogados junto a los exfiscales José Villalobos y Alejandro Peña.

Entre sus representaciones más conocidas se encuentra la defensa del excarabinero Sebastián Zamora en el denominado caso Pío Nono, investigación en la que el funcionario fue acusado por la Fiscalía de empujar a un joven desde el puente Pío Nono. Zamora finalmente fue absuelto.

Fodich, además, enfrentó causas por conducción en estado de ebriedad, ya que el 2024 fue formalizado luego de protagonizar un accidente con lesiones, mientras que en 2023 había sido sorprendido manejando con 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre.