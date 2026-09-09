Fiestas Patrias 2026: los motivos por los que el jueves 17 de septiembre no será feriado

Desde la oposición se apunta a un boicot del Ejecutivo, mientras que desde el oficialismo se indica la poca anticipación con la que se presentó el proyecto.

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El proyecto que busca declarar feriado el jueves 17 de septiembre continúa su trámite en el Congreso, pero al menos son dos los motivos que impedirán que se transforme en ley, por lo que las Fiestas Patrias 2026 constarán únicamente de tres días.

“Yo veo muy poco probable que este proyecto sea ley“, manifestó sobre el tema la presidenta de la Comisión de Gobierno, Joanna Pérez.

Mientras desde la oposición se apunta al “boicot que generó tanto el Gobierno como el Partido Republicano“, como dijo el diputado César Valenzuela, desde el oficialismo se indica el que la iniciativa fue presentada “con poca anticipación“.

Por qué el 17 de septiembre no será feriado

El primer motivo por el que el 17 de septiembre no será feriado este año se relaciona con los tiempos legislativos, ya que el proyecto aún permanece en la comisión de Gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados y este miércoles 9 de septiembre corresponde al último día legislativo de la semana.

En la práctica, para transformarse en ley, la iniciativa tendría que salir de la comisión, ser revisada y votada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente continuar su tramitación en el Senado, según recordó T13.

Algo que no solo se estima poco probable, sino que también se toparía con el obstáculo de que desde el lunes 14 se llevará a cabo la semana distrital, durante la cual los parlamentarios no sesionarán regularmente en el Congreso.

Como los legisladores regresarán al Congreso el 21 de septiembre, después de las celebraciones de las Fiestas Patrias.