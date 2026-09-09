“Lo mejor es que se repare el daño”: la declaración de Neme tras conocer querella de motorista que atropelló

José Antonio Neme alzó la voz tras conocerse públicamente la querella que presentó el motorista que atropelló hace unas semanas, en medio de un accidente ocurrido en la comuna de Las Condes.

En la acción judicial, el sujeto que sufrió fractura en una de sus piernas a raíz del impacto, acusa al animador de cuasidelito de lesiones, lesiones graves y cuasidelito en vehículo motorizado.

El programa Hay Que Decirlo de Canal 13 logró dar con el animador, quien se refirió a su situación judicial y explicó que “mi complicación no fue procesal ni financiera, fue emocional, porque no es grato verse involucrado en una situación así. Nadie sale de su casa queriendo hacerle daño a una persona. Fue un accidente que todavía está en investigación”.

“Aquí hay alguien que resultó físicamente más afectados que yo, que merece una reparación, por supuesto. Hay un proceso judicial que está abierto, yo ni siquiera he sido formalizado, por lo tanto se está investigando y hay que dejar que eso corra”, complementó.

En esa misma línea indicó que “la reparación económica es parte de lo que hay que hacer, y yo tengo un súper buen seguro, porque los accidentes le pueden pasar a cualquiera”.

Sobre esto último, el periodista comentó que “yo pagaba un seguro de responsabilidad civil adicional (al del auto). Y como uno es conocido y tiene una responsabilidad adicional, yo pago un súper buen seguro por una suma súper alta. No voy a entrar a hablar de plata, pero que cubre daños importantes, así que se está en el proceso de negociación”.

Respecto a la decisión del motorista de presentar una querella, Neme sostuvo que “yo a él lo vi el primer día en la clínica, luego ellos nombraron a una abogada, yo tengo mis abogados y han estado hablando y negociando para cerrar este capítulo de la manera más justa y reparatoria posible“.

“Lo mejor es que se repare el daño, porque esto es un accidente y nadie quiere verse involucrado en algo así. El tema de la querella es entendible, es parte del proceso para que los seguros paguen más rápido; estaba dentro de las posibilidades, porque si tú no te querellas quedas fuera del proceso”, cerró.