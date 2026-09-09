A qué hora volvería la lluvia a Santiago este miércoles 9 de septiembre

Aunque se anticipa que las precipitaciones varíen entre 1 y 3 milímetros, hay significativas posibilidades de que se produzcan tormentas eléctricas.

La inestabilidad que comenzó en la víspera en la Región Metropolitana y que está acompañada por una baja en las temperaturas, dejaría sentir sus efectos en Santiago en forma de lluvia a partir de este miércoles.

De hecho, para esta jornada se prevén chubascos en la cordillera y precordillera de la zona central y parte del Norte chico, según apuntan desde Megatiempo.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anticipó que la lluvia se presentará también en los valles de las regiones Metropolitana y de Coquimbo y Valparaíso.

A partir de qué hora volvería la lluvia a Santiago

De acuerdo con lo previsto, la lluvia regresará a distintos sectores de Santiago después de las 17:00 horas, aunque se estima que las precipitaciones serán débiles.

Pese a que se anticipa que las lluvias varíen entre 1 y 3 milímetros, hay significativas posibilidades de que se produzcan tormentas eléctricas.

En tanto, para el jueves se incrementaron la posibilidades precipitaciones por la llegada de una baja segregada al sector que reforzaría las condiciones de inestabilidad, según se apuntó desde Meteored.

Además, el meteorólogo de este organismo, Javier Hernández, manifestó que la lluvia en Santiago podría extenderse hasta incluso el viernes 11 en forma de “chubascos dispersos y débiles”.