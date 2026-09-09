La cautelar con la que quedó el abogado del Ministerio de Seguridad acusado de femicidio frustrado

Durante la formalización, el fiscal Luis Díaz detalló la gravedad de los ataques perpetrados por el imputado en contra de su pareja.

CAPTURA.

Por el delito de femicidio frustrado se formalizó a un abogado que trabaja en el Ministerio de Seguridad y quien fue detenido por Carabineros tras recibir una denuncia por violencia de género.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia de formalización, el profesional golpeó reiteradamente a su pareja dentro de su departamento.

En la ocasión se reveló que la mujer sufrió diversas lesiones de consideración a raíz del ataque por parte del abogado que ha prestado asesoría a la cartera de Estado en programas como Calles Sin Violencia, según informó 24 Horas.

Las acusaciones de la Fiscalía

Según la Fiscalía, el imputado habría intentado asfixiar a su pareja, además de amenazarla con lanzarla desde el balcón y agredirla con un cuchillo, a la vez que la golpeó reiteradamente.

El acusado “la intenta asfixiar, la intenta lanzar por el balcón, toma un cuchillo con el cual agrede a la víctima en su mano, la lanza al suelo, le da golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo“, detalló el persecutor Luis Díaz, de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte.

“Ella sale del departamento, concurre hasta conserjería, el conserje verifica que efectivamente la víctima estaba con lesiones“, añadió el fiscal.

La cautelar para el abogado acusado de femicidio frustrado

El persecutor también dijo que el abogado posee una denuncia anterior por lesiones menos graves, en contexto de otro episodio de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con lo reportado durante la formalización, tras esa ocasión el imputado habría sido sometido a una terapia por violencia de género.

Por lo anterior, junto con la gravedad del delito de femicidio frustrado imputado por el nuevo caso, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del profesional.

No obstante, el tribunal rechazó la solicitud y dejó al abogado con la cautelar de arresto domiciliario total mientras se desarrolla la investigación del caso.