Corte de Santiago deja en libertad a ocho imputados del caso Imperio Ámsterdam

La investigación apunta a una presunta organización dedicada al tráfico de marihuana bajo una fachada medicinal.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes modificar las medidas cautelares que pesaban sobre diez imputados en el marco de la denominada “Operación Imperio Ámsterdam”, dejando sin efecto la prisión preventiva decretada contra ocho de ellos.

La causa, liderada por la Fiscalía Regional de Aysén, contempla a 44 personas que son investigadas por su eventual participación en una estructura criminal que habría utilizado el Dispensario Nacional como fachada para desarrollar actividades vinculadas al tráfico de marihuana.

De acuerdo a la investigación, los cargos formulados corresponden a asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

El pasado 2 de septiembre, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había ordenado la prisión preventiva de Sergio Olmedo, Luis Quintanilla, Rodrigo Buzeta, Raimundo Silva, Matías Landerer, Gino Athens Athens, Mario Astorga y Andrés Astorga, este último conocido como “El rey de la weed”. Según la investigación, los tres últimos estarían vinculados a los niveles superiores de la organización.

La resolución de este viernes también alcanzó a Tomás Heusser Errázuriz y Jorge Musa Montero, quienes permanecían sujetos a arresto domiciliario total. En ambos casos, la Corte decidió reemplazar dicha medida por otras cautelares menos gravosas.

De esta manera, los diez imputados quedaron sujetos a arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre sí y con los demás involucrados en la investigación. La decisión fue adoptada de manera unánime por la cuarta sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Jaime Balmaceda y Rodrigo Carrasco, además del abogado integrante Luis Hernández.