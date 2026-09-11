El imputado regresó este viernes a Chile tras ser extraditado desde Brasil, donde fue detenido en julio de 2025 por una orden de captura internacional.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva de Martín de los Santos, imputado por la agresión que dejó con graves lesiones a Guillermo Oyarzún, adulto mayor que trabajaba como conserje en un edificio de Vitacura.

El tribunal consideró tanto el peligro de fuga como el riesgo que representaría para la seguridad de la sociedad.

La resolución se conoció horas después de que De los Santos regresara a Chile extraditado desde Brasil, país donde fue detenido el 2 de julio de 2025 en la ciudad de Cuiabá.

Martín de los Santos queda en prisión preventiva tras ser extraditado a Chile

El hecho que se le atribuye ocurrió el 17 de mayo del año pasado, cuando Oyarzún fue golpeado en el rostro en las afueras del edificio donde trabajaba, lesiones que obligaron a realizarle una cirugía maxilofacial y que además le provocaron una secuela oftalmológica en su ojo derecho.

Durante la audiencia, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, cuestionó los argumentos entregados por la defensa sobre la supuesta ausencia de una actitud de fuga por parte del imputado. “El señor Martín de los Santos prácticamente ha estado mintiéndole al tribunal. Señaló situarse en un domicilio en la comuna de Pichilemu, ya se encontraba en Brasil a esa época. En ningún momento se entregó voluntariamente a las autoridades en Brasil, en conocimiento de que se había decretado una orden de detención y solo es detenido gracias a la difusión roja que realiza Interpol”, explicó.

La causa continuará con la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 2 de octubre de 2026, mientras que el juicio propiamente tal podría comenzar a mediados de noviembre. La Fiscalía solicita una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo para De los Santos y, en caso de una eventual condena, podrá descontarse de esa pena el período que permaneció privado de libertad en Brasil.