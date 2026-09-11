Eyzaguirre: “Entre Argentina y EE.UU. nos están tocando la oreja y estamos muy calladitos”

El ex ministro Nicolás Eyzaguirre dedicó duras palabras a la gestión internacional de Estados Unidos, centrando sus dardos en la figura del embajador Brandon Judd.

En declaraciones a radio Cooperativa, Eyzaguirre indicó que “dado que no tenemos elecciones por estos lados, yo tengo los dedos cruzados con las elecciones (de medio término) de Estados Unidos, a ver si le va mal al señor Trump, que es una desgracia para el mundo, y su embajador es su mejor expresión“.

Sobre las controversias protagonizadas por Judd en nuestro país, el otrora titular de Hacienda y Educación apuntó que “venir al país y decir que él tiene información de que la crisis social tuvo que ver con grupos activistas de izquierda… ¿No se llama espionaje? ¿Por qué puede tener información él que no tenga la policía chilena? Este señor es una desgracia, realmente”.

“¿Por qué no se preocupan mejor de arreglar la escoba que tienen en el mundo? Porque ahora los israelíes, con el apoyo de los Estados Unidos, se están metiendo con Siria y con Turquía, y el petróleo Brent está arriba de los 100 dólares”; sin contar las invasiones, como en el caso de Irán o Venezuela”, argumentó Nicolás Eyzaguirre.

“Realmente este señor Trump es una desgracia, y su embajador acá, otra”, reiteró Eyzaguirre, que acusó una postura “autocomplaciente” al interior del oficialismo para enfrentar estas polémicas, como las vinculadas con el Estrecho de Magallanes, cuya soberanía fue puesta en duda por Argentina.

“Es como que te peguen una cachetada, retiran la mano y tú te das por satisfecho, (cuando) ellos partieron ofendiendo. Yo encuentro, francamente, que entre Argentina y Estados Unidos nos están tocando la oreja bastante habitualmente, como se decía en el colegio, y nosotros estamos muy, muy calladitos”, concluyó Nicolás Eyzaguirre.