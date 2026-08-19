Huerta advirtió que cerca de 2.000 pacientes podrían verse obligados a recurrir al mercado ilegal y destacó el caso de niños con epilepsia que utilizan cannabis medicinal para reducir sus crisis.

Camilo Huerta abandonó este miércoles el centro penitenciario Santiago 1 luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam.

La investigación reúne a 44 personas imputadas por presunta asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos relacionados con dispensarios de cannabis medicinal.

A su salida del recinto, Huerta entregó sus primeras declaraciones públicas tras la audiencia y aseguró encontrarse tranquilo, aunque manifestó preocupación por las familias de otros involucrados. “Estoy muy tranquilo. Quiero mandarle un saludo en especial a Paulita, porque ella fue la que me preparó para vivir esta experiencia lo más estoico posible“, señaló, en referencia a su pareja, Paula Pavic.

Camilo Huerta sale de Santiago 1 y defiende su participación en proyecto de cannabis medicinal

Huerta también puso el foco en los pacientes que utilizaban los servicios de los recintos investigados y defendió el uso medicinal del cannabis. “Me preocupa también mucho el tema de que hoy día dos mil pacientes estén recurriendo al mercado ilegal consumiendo esto. Me preocupa también que hay pacientes, niños de seis años, que sufren crisis de epilepsia, que tienen entre 30 y 70 crisis, y con estos medicamentos se les bajan a cero“.

En relación con la investigación y el funcionamiento de la empresa vinculada al caso, Huerta cuestionó el escenario que enfrenta y aseguró que el proyecto cumplía con altos estándares. “Hay una empresa, una empresa muy seria, que es la primera a nivel latinoamericano que trabaja en esto. Así que parece que todo esto es muy raro”, sostuvo.

Además, manifestó su molestia por la difusión de antecedentes del proceso antes de que estos fueran conocidos por los propios involucrados.

Consultado específicamente por la medida cautelar que deberá cumplir mientras continúa la investigación, el personal trainer fue enfático y sostuvo que considera que no debería tener restricciones. “Debería estar sin nada”, respondió ante las preguntas de la prensa antes de retirarse para comenzar a cumplir el arresto domiciliario total.

La resolución judicial implica que Huerta deberá permanecer en su domicilio mientras avanza la causa, además de cumplir con el arraigo nacional y mantenerse alejado de los demás imputados. La investigación continúa en curso y será durante su desarrollo cuando el Ministerio Público deberá sustentar las imputaciones planteadas ante el tribunal.