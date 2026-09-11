Las acusaciones de Gino Lorenzini que llevaron a Franco Parisi a querellarse por injurias y calumnias

Parisi acusó a Lorenzini de iniciar “una campaña comunicacional difamatoria” en los medios, apuntando a su participación en Sin Filtros.

Un nuevo conflicto afecta al Partido de la Gente, luego que Franco Parisi presentara una querella por injurias y calumnias en contra de Gino Lorenzini, uno de los fundadores del PDG y creador de Felices y Forrados.

En la acción judicial ingresada este viernes, según consignó MegaNoticias, Parisi acusó a Lorenzini de iniciar “una campaña comunicacional difamatoria” en los medios, apuntando a su participación en Sin Filtros.

El ex candidato presidencial del PDG detalló que, en sus últimas intervenciones, Gino Lorenzini planteó que el PDG se formó reuniendo “firmas falsas” y apuntó a Franco Parisi de crear un esquema de corte ilícito para quedarse con recursos públicos, dejando en claro que “no descansaré hasta que Parisi esté preso“.

En esta línea, el creador de Felices y Forrados aseveró que su ahora ex compañero de partido “me trató de coimear” y le propuso repartir los dineros que entrega el Servicio Electoral por votos.

La fórmula que habría propuesto Franco Parisi era quedarse con el 50% de los fondos, entregar el 30% a Gino Lorenzini y el 20% restante a los integrantes de Bad Boys, el programa de streaming que realizaba el ex candidato presidencial del PDG.

Junto con ello, Lorenzini aseveró que el líder del Partido de la Gente realizó retiros en efectivo y una serie de triangulaciones de millones de pesos a sus cuentas personales.

Ante estas acusaciones, Franco Parisi recalca en la querella que las rendiciones de cuentas del PDG fueron aprobadas por el Servel y que al momento de su constitución como partido político no se encontraba en el país.

Es por esto que plantea que Gino Lorenzini habría “excedido su derecho legítimo y constitucional, de libre expresión y opinión, pues ha realizado expresiones e imputaciones que están sujetas al control jurisdiccional, debido a que se imputa delito y manifiestan su ánimo claro de dar mala fama y deshonra ante la opinión pública”.