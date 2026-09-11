Centro del Vino Concha y Toro realizará actividades tradicionales en la antesala de Fiestas Patrias

Este sábado 12 de septiembre, Pirque será escenario de una presentación de organillero y chinchinero, una de las expresiones más reconocibles del patrimonio cultural popular chileno.

En el marco del Mes de la Patria, el Centro del Vino Concha y Toro realizará este sábado 12 de septiembre una jornada dedicada a las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad chilena.

Entre las 13:00 y las 18:00 horas, un organillero y un chinchinero recorrerán el recinto compartiendo con los visitantes este tradicional espectáculo, reconocido como una de las manifestaciones más características del patrimonio cultural popular de Chile. La actividad será parte de la experiencia de todos los visitantes durante esa jornada.

Esta iniciativa se suma a una programación especial que el Centro del Vino Concha y Toro ha preparado durante todo septiembre para celebrar el Mes de la Chilenidad y conectar a los visitantes con la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica del país.

Ubicado a solo 20 kilómetros de Santiago, este destino enoturístico de clase mundial invita durante septiembre a vivir las tradiciones chilenas en torno al vino. Como parte de esta celebración, quienes recorran el Centro del Vino podrán disfrutar diariamente del tradicional Wine O’Clock, a las 16:30 horas, instancia en la que se realiza un brindis junto a una copa de Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon Gold.

Asimismo, durante todo el mes, la tienda del Centro del Vino contará con un 30% de descuento en todos los vinos Cabernet Sauvignon, con excepción de las líneas ícono. A esto se suma la promoción vigente de 20% de descuento en experiencias seleccionadas al pagar con tarjetas Visa, beneficio válido para un máximo de dos entradas por tarjeta.

De esta manera, durante septiembre, el Centro del Vino Concha y Toro invita a vivir una experiencia que reúne vino, gastronomía, patrimonio y tradiciones chilenas. A ello se suma la posibilidad de descubrir “Al río Maipo”, la nueva instalación artística del chileno Clemente McKay, recientemente inaugurada en el recinto, e interactuar con ella activando sus campanas de agua con apoyo de los anfitriones del Centro del Vino.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de Diablo Wine Sunset, experiencia vigente todos los jueves, viernes y sábados, que combina una selección de vinos, deliciosos quesos y los colores del atardecer en un entorno natural único.