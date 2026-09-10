Las fallas que detectó la Seremi de Salud en laboratorio que aplicó test a exsubsecretario de Hacienda

Al acudir a las oficinas de Corthorn Health, los fiscalizadores comprobaron que la contramuestra de la exautoridad seguía en custodia.

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La Seremi de Salud Metropolitana abrió un sumario sanitario al laboratorio Corthorn Health, el mismo que mostró un resultado positivo en un test de drogas realizado al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras detectar falencias cuando realizó una fiscalización.

La información se conoció luego de que la otrora autoridad concretó un nuevo test de pelo, esta vez en la Red UC Christus, tras lo cual la muestra se envió a un laboratorio en Estados Unidos para su procesamiento.

Fue el mismo Juan Pablo Rodríguez quien aseveró posteriormente que el resultado de este último examen dio negativo para las sustancias pesquisadas. Según recalcó, tras eso cumplía “con el estándar” para volver al gobierno., pero desde el Ejecutivo se le cerró la puerta.

El sumario al laboratorio que testeó al exsubsecretario

De manera paralela, la Seremi de Salud Metropolitana decidió fiscalizar las oficinas del laboratorio que realizó el test al exsubsecretario, al cual acudieron funcionarios el 11 de agosto, ocasión en la que comprobaron que la contramuestra de la exautoridad seguía en custodia.

El acta de la fiscalización, a la que accedió T13, dio cuenta que el grupo procedió a realizar una extensa inspección en las instalaciones de Corthorn Health.

En ella se detectaron tanto deficiencias en la identificación de muestras, como diversos errores administrativos.

En total, los inspectores mencionaron cuatro observaciones en su acta, la más relevante de las cuales se refirió a la ausencia de identificación en los refrigeradores que almacenan las muestras biológicas entre las ya procesadas y aquellas que habían llegado recién.

Los fiscalizadores recalcaron que lo anterior era muy delicado, ya que podría afectar el proceso de trazabilidad de las muestras.

También cuestionaron que no contara con una “autorización sanitaria de sala de REAS“; es decir, un lugar destinado a acopiar temporalmente los residuos y desechos.

Además, objetó que el “establecimiento no ha regularizado la Dirección Técnica subrogante, al no encontrarse presente la Directora Técnica titular“.

A la vez, manifestaron que Corthorn Health cambió el listado de profesiones y técnicos que contaban con autorización sanitaria, y que al momento de la inspección solo se encontraba una funcionaria técnica encargada de recepcionar muestras.

Los descargos de Corthorn Health

En sus descargos, el laboratorio apuntó en primer lugar a que “solicitó a los funcionarios redactar el acta de manera más completa y precisa, por cuanto su texto, tal como fue consignado, permite interpretaciones incorrectas sobre el funcionamiento del laboratorio. Sin embargo, los funcionarios fiscalizadores se negaron a modificar el acta”.

Sobre la falta de identificación de los refrigeradores que almacenan muestras, se planteó que “el único fundamento entregado para sostener la observación fue la posibilidad hipotética de que una persona cometiera un error y tomara un frasco equivocado; es decir, un riesgo de error humano hipotético y no un hecho constatado”.

Indicó que “lo que da a entender el texto de acta no corresponde a una ausencia de trazabilidad, sino que a la disposición, etiquetado y almacenamiento de las muestras“.

Sobre la sala REAS, manifestó que estaba en vías de obtener la autorización sanitaria, en particular en la última etapa del proceso.

A la observación de no contar con un director técnico subrogante, respondió que comenzaron un “proceso de búsqueda a través de nuestra empresa colaboradora Head Hunter, de un profesional del área de la salud que cumpla con el perfil adecuado para dar cumplimiento al requerimiento”.