La Tarjeta Banco de Materiales permitirá financiar reparaciones de techumbres, baños y cierres, con una convocatoria que busca llegar a 25 mil mujeres y sus familias.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió una nueva convocatoria de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, beneficio que entrega recursos para realizar reparaciones y mejoras de baja complejidad en las viviendas, con montos que pueden llegar hasta $1,6 millones dependiendo del tipo de obra.

La iniciativa, que forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27), estará disponible hasta el 9 de octubre y contempla beneficiar a 25 mil mujeres y sus familias a nivel nacional.

Minvu entrega hasta $1,6 millones a mujeres jefas de hogar para reparar sus viviendas

La postulación se realiza utilizando la Clave Única y los recursos son entregados mediante una tarjeta digital que puede utilizarse en ferreterías asociadas al Serviu de cada región.

El monto varía según el trabajo que se quiera realizar: para reparaciones de techumbre se contemplan hasta 25 UF, cerca de $1.022.000, mientras que para mejoras de baños se consideran 15 UF, equivalentes a unos $613.000. En el caso de la instalación o reposición de cierres y rejas, el aporte alcanza las 40 UF, alrededor de $1.635.000.

Para acceder al beneficio se debe ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años, contar con nacionalidad chilena o residencia definitiva en caso de extranjeras y tener un grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares.

Además, la postulante debe ubicarse entre el 70% y 100% de la calificación socioeconómica, ser propietaria de una única vivienda o que esta pertenezca a un integrante de su grupo familiar y residir en el inmueble que será reparado.

La vivienda, además, debe encontrarse en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener un avalúo fiscal de hasta 2.000 UF y una antigüedad mínima de cinco años, entre otras condiciones. También se exige un ahorro mínimo de 1 UF para techumbres y baños y 2 UF para cierres y rejas, depositado en una institución en convenio con el Minvu. Los recursos solo pueden destinarse a la compra de materiales correspondientes a las reparaciones contempladas por el programa.