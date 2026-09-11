FOTOS – Las imágenes de Martín de los Santos en su viaje de regreso a Chile a 15 meses de su escape

A inicios de este año la Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición del acusado de la golpiza al conserje Guillermo Oyarzún.

CAPTURA.

A un tema de seguridad apuntarán los abogados de Martín de los Santos para que su cliente no quede en prisión preventiva en Santiago 1, tras su arribo este viernes a Chile, luego de ser extraditado desde Brasil.

De acuerdo con lo adelantado por los profesionales, solicitarán que, en cambio, el tribunal le permita cumplir la cautelar en Capitán Yáber o la cárcel de Casablanca, en Valparaíso.

Esta mañana, el chileno, que se encontraba prófugo desde junio de 2025, emprendió su viaje de regreso al país, tras permanecer poco más de un año en la cárcel brasileña de Lemos Dantas.

La captura y extradición de Martín De los Santos

A Martín de los Santos se lo capturó en ese país tras la orden de detención emanada desde el Cuarto Juzgado de Garantía, luego de que escapó tras su formalización vía telemática por la golpiza que le propinó al conserje Guillermo Oyarzún.

El ataque al adulto mayor se produjo el 17 de mayo de 2025 en la comuna de Vitacura, lo que le provocó a la víctima fracturas faciales y la pérdida de la visión de un ojo.

Tras una primera audiencia, quedó con cautelares que no le impedían salir del país, por lo que viajó a Brasil con un pasaporte español, poco antes de que se decretara su prisión preventiva.

Tras la solicitud de los tribunales chilenos, la policía brasileña lo detuvo el 2 de julio en la ciudad de Cuiabá (estado de Mato Grosso) y, luego de que la Corte Suprema de ese país aprobó su extradición a Chile a inicios de 2026, este viernes se concretó su traslado a Santiago.

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