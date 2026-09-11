Tribunal decreta internación provisoria para imputado por crimen de Mariana Sepúlveda

Ghislain Quiroz fue formalizado por homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal, mientras una audiencia en octubre abordará la eventual prescripción de la causa.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó este viernes a Ghislain Quiroz, quien confesó ser el supuesto autor del crimen de Mariana Sepúlveda, joven cuyo paradero se desconoce desde hace 18 años. La Fiscalía le atribuyó los delitos de homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal.

Durante la audiencia, el fiscal Marcelo Cabrera sostuvo que el Ministerio Público presentó los antecedentes que, a su juicio, permiten sustentar las imputaciones. “Enseñamos los antecedentes que tenemos por lo menos hasta el día de hoy, que a nosotros nos parecían que eran suficientes para el efecto de poder imputar los cargos”, indicó.

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La defensa, en tanto, puso sobre la mesa la condición cognitiva del imputado. La abogada Monserrat Sanzana afirmó que Quiroz mantiene “un diagnóstico de una discapacidad cognitiva”.

Sobre la confesión entregada por su representado, agregó que “podría no ser mentira, pero tampoco no hay por qué creer. En definitiva no hay que poner en duda en este caso su declaración, pero sí lo importante es dar cuenta de cuáles son las instituciones jurídicas que van a predominar en esta causa: prescripción y también imputaciones”.

Para determinar su estado mental, el Servicio Médico Legal (SML) realizó una serie de peritajes cuyos resultados todavía no han sido entregados.

Junto con ello, el tribunal agendó para el 15 de octubre una audiencia destinada a abordar la eventual prescripción del caso, uno de los principales puntos jurídicos que deberá resolver la justicia.