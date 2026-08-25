Subsidios de arriendo a fallecidos: Minvu abre sumario y apunta a gobierno de Boric por irregularidades

Contraloría detectó una serie de irregularidades en el pago de subsidios de arriendo, aparecían 168 personas fallecidas vinculadas al beneficio.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abordó las irregularidades que detectó la Contraloría General de la República (CGR) respecto al pago de subsidios de arriendo a personas fallecidas y anunció una serie de medidas para investigar los hechos y recuperar los recursos.

Por medio de un comunicado, desde la cartera afirmaron que “los hechos observados corresponden a la administración anterior, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric“.

En esa línea, sostuvieron que, una vez conocido el informe final de Contraloría, en julio de 2026, y a través de la Resolución Exenta N° 1.051, la actual Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo instruyó iniciar un sumario administrativo.

Minvu anuncia inicio de sumario por irregulares detectadas en subsidios de arriendo

Lo anterior, con la finalidad de “determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos observados y adoptar las medidas que correspondan”.

Además de la apertura del sumario, el Minvu instruyó a todos los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) “adoptar las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos asociados a los pagos irregulares”.

Dentro del informe de Contraloría, se encuentran 168 casos en que los titulares del subsidio de arriendo habían fallecido. En dichos casos, “terceros habrían continuado percibiendo pagos correspondientes al subsidio”.

Desde el Ministerio de Vivienda, aseveraron que estos hechos se investigarán con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes y adoptar las medidas administrativas pertinentes.

“Las irregularidades detectadas deben ser investigadas, se deben establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar todas las acciones necesarias para recuperar los recursos pagados indebidamente“, señalaron.