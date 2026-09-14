El mayor tiempo desde 2024: informe sobre desempleo reveló cuánto demora un cesante en encontrar trabajo

El análisis realizado por el centro de estudios Horizontal advirtió que esto es señal de un mercado que no crece y que la actividad económica está estancada.

En un reciente informe, el centro de estudios Horizontal abordó el tema del desempleo en Chile, el cual alcanzó, según las últimas cifras, un 9,5%, el más alto en cinco años.

El alza en este ítem preocupa a autoridades y expertos, quienes han planteado al Gobierno aumentar su atención en este ítem. Sobre todo porque, en esta oportunidad, es mayor la cantidad de cesantes que aquellos que buscan por primera vez trabajo.

Entre los censantes, incluso, cada vez demora más el tiempo en que logran encontrar trabajo. Según el informe sobre desempleo que hizo Horizontal, tardaron 8,1 meses en encontrar una nueva plaza laboral. Este es es el mayor lapso desde noviembre del 2024 (19 meses).

Franco Antonucci, investigador de Horizontal, explicó a La Tercera que “la magnitud de la coyuntura actual no iguala a lo vivido en pandemia, sin embargo si se mira la trayectoria desde 2018 a 2026, se puede observar que la proporción de personas que se demoraba tres meses o menos cae consistentemente, mientras que las otras categorías van aumentando“.

“Que las personas desocupadas se estén demorando más es señal de un mercado que no crece, y es otra forma de ver que la actividad se encuentra estancada”, agregó al citado medio.