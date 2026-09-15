Ministra Chomali cuestiona informe de Contraloría por largas esperas de pacientes en riesgo vital

La ministra May Chomali sostuvo, que frente los casos denunciados por Contraloría, se trataría de un problema de registro del paciente y no de atraso en la atención.

May Chomali, ministra de Salud, salió al paso del informe de Contraloría que detectó que pacientes que requerían atención de urgencia debieron esperar hasta 73 horas antes de ser vistos por un médico.

“El cruce, elaborado con información proporcionada por los mismos servicios, determinó que 2.417 pacientes clasificados como riesgo vital (C1) y 140.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los tiempos máximos establecidos por las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud. En total, más de 143 mil pacientes de las categorías de mayor gravedad no recibieron atención dentro de los plazos definidos para su condición clínica”, precisó Contraloría.

Ante esta situación, la titular del Minsal explicó que, dada la categorización que se le da a los pacientes que llegan a los centros de salud, “se espera que los pacientes que son los más graves, los que están en riesgo vital, deberían atenderse en forma inmediata o antes de 20 minutos”.

La ministra May Chomali sostuvo, que frente los casos denunciados por Contraloría, se trataría de un problema de registro del paciente y no de atraso en la atención.

“Quiero ser muy transparente, yo dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo, que es lo que fueron a mirar (la Contraloría), haya estado 73 horas esperando una atención”, argumentó.

Chomali dejó en claro que veía “muy improbable” que una persona clasificada de alto riesgo haya esperado tantas horas, pero dejó en claro que realizarán los respectivos sumarios.

“Un paciente que es clasificado como C1 está en riesgo vital, por lo tanto si yo lo atendí a las 72 horas ese paciente debió haber fallecido. Es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo si es que fue calificado como C1. Puede también haber un error en la clasificación”, puntualizó la ministra de Salud.

La secretaria de Estado reiteró que “muchas veces lo que ocurre es que el paciente ingresa y lo primero que se hace es atenderlo, y después hacer los registros”. Y “muchas veces ocurre de que uno no pone la hora en que lo atendió, sino que la hora en que está haciendo el registro”.

“El subsecretario de Redes Asistenciales ha instruido mirar aquellos casos en que sobrepasaban los tiempos de atención con crecen para ver si es efectivamente un tema de registro”, detalló el Minsal.

En esta línea, la ministra Chomali precisó que “muchas veces ocurre que no tenemos la cantidad de camas disponibles para poder hospitalizar pacientes y por eso no tenemos cupos para ingresar a los pacientes a box. Y eso también se dice en relación con los pacientes sociosanitarios que están ocupando camas. O sea, todo es un círculo que hay que gestionar en todas sus dimensiones”.