Cuándo es la audiencia de preparación del juicio oral del Caso Audio-Factop

Además, se acogió la decisión de la Fiscalía de separar la investigación por el delito de tráfico de influencias contra el exministro Andrés Chadwick.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral del caso Audio-Factop.

En su resolución, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Oriente y confirmó que la acusación involucra a seis imputados.

En concreto, se trata de la abogada María Leonarda Villalobos Mutter; el exgerente general de STF Corredora de Bolsa, Luis Patricio Flores Cuevas; el abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio; el exsocio de Grupo Patio, Antonio William Jalaff Sanz; y los exsocios de Factop, Ariel Isaac Sauer Adlerstein y Daniel Amir Sauer Adlerstein.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal capitalino, la audiencia de preparación de juicio oral del caso Audio-Factop se realizará el próximo martes 13 de octubre de 2026, a partir de las 09:00 horas, en el Centro de Justicia.

Por otra parte, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago habilitó la audiencia de preparación de juicio oral para la comunicación de no perseverar en el procedimiento que llevaba a cabo en los casos de Rodrigo Topelberg Kleinkopf y Cristian Felipe Menichetti Pilasi.

La arista Chadwick en el caso Audios

A través del mismo dictamen, el tribunal también admitió la decisión de la Fiscalía en cuanto a separar la arista del caso Audios que involucra al exministro del Interior Andrés Chadwick.

Con su decisión, el tribunal abrió de manera formal una nueva arista independiente, a través de la cual se indagará a la exautoridad por el delito de tráfico de influencias.

“Téngase presente la separación de la investigación informada respecto del imputado ANDRÉS PIO BERNARDO CHADWICK PIÑERA, por el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 240 bis del Código Penal“, apunta la resolución que adoptó el tribunal y que firmó la jueza Ximena Alejandra Rivera.