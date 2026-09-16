Activista venezolana renuncia a Dirección Nacional del Servicio Civil tras indagatoria de Contraloría

Lucy Depablos era jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, con un sueldo de $5,6 millones.

Lucy Depablos, activista venezolana contratada por el Gobierno de José Antonio Kast para ser parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil, parte del Ministerio de Hacienda, renunció a su cargo, en medio de su indagatoria de Contraloría.

Según consignó radio Biobío, Depablos confirmó su salida en una carta: “Hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, presenté formalmente mi renuncia voluntaria a la Dirección Nacional del Servicio Civil“.

En la misiva, la activista venezolana acusó que fue víctima de una exposición pública “difícil”, lo que hizo que incluso cerrara sus redes sociales.

“Siempre he sido una mujer de convicciones. Nunca he escondido mis ideas ni mi disposición a expresarlas con fuerza y claridad”, puntualizó Lucy Depablos, quien indicó que esta situación la hizo tomar la decisión de renunciar al Servicio Civil.

“Me voy con tristeza por las circunstancias, pero también profundamente agradecida por lo vivido. Me quedo con el trabajo realizado, con los proyectos que ayudamos a impulsar, con las conversaciones de pasillo, con los aprendizajes, con las personas que encontré en este camino”, agregó Depablos.

Lucy Depablos está en el centro de la polémica, luego que Contraloría iniciara una indagatoria para constatar sus antecedentes académicos, tras ser contratada como experta por el Ministerio de Hacienda y ser puesta como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, con un sueldo de $5,6 millones.

Sin embargo, surgieron una serie de cuestionamientos sobre sus capacidades técnicas y académicas para el puesto, ya que se puso en duda su título de periodista.