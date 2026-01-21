VIDEO y FOTOS: así luce el primer tren terminado de la futura Línea 7 del Metro de Santiago

Revisa cómo serán los trenes que operarán en la nueva extensión del Metro y cuáles son sus principales características.

El Metro de Santiago realizó la presentación del primer tren completamente terminado que operará en la futura Línea 7, la cual se debería inaugurar en 2028.

Se trata del Metropolis AS-22-UTO, máquina que ya inició su fase de pruebas. En la planta de la empresa Alstom, en Brasil, se presentó el tren, donde también se planea que se lleve a cabo la fabricación de 37 máquinas de cinco vagones.

En este marco, el presidente del directorio del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, destacó que “este es un hito muy importante para la empresa y para todos los chilenos que siguen los avances de la cartera de proyectos Metro en el momento de mayor expansión de su historia”.

Los detalles de los trenes que operarán en la futura Línea 7 de Metro de Santiago

Cada tren tendrá una longitud de 102 metros, con una capacidad para 1.247 pasajeros. Sumado a ello, contarán con dos espacios para personas con movilidad reducida en cada uno de ellos. Están fabricados con acero inoxidable, lo que otorga mayor durabilidad y reduce el consumo eléctrico.

Metro de Santiago.

Los vagones tendrán cuatro puertas y pasillos amplios y abiertos, lo cual permitirá un mayor flujo de pasajeros. Sumado a ello, dispondrán de aire acondicionado, un sistema avanzado de información al pasajero con actualizaciones de rutas y estaciones, puertos de carga USB-C y un sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores. Esto último, facilitará la comunicación directa con el centro de control de Metro.

Metro de Santiago.

Respecto al proyecto de la futura Línea 7 del tren subterráneo, este considera un trazado de 26 kilómetros e irá en beneficio de 1,6 millones de usuarios, conectando las comunas de Vitacura, Cerro Navia y Renca con la red actual de Metro, ampliando la movilidad hacia Las Condes, Providencia, Santiago y Quinta Normal. Considerando lo anterior, son un total de siete comunas que se contemplan en la extensión.

Se espera que esté operativa en los meses finales de 2028.