Cardenal Chomali fija condiciones para indultos a violadores de DDHH: “Tiene que haber arrepentimiento”

El arzobispo de Santiago se cuadró con la postura expresada por el ex ministro Luis Cordero respecto a la materia.

AGENCIA UNO

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se sumó a la discusión iniciada por libertarios y republicanos de otorgar indultos a criminales de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco, por delitos cometidos en dictadura.

Chomali indicó que la entrega de este beneficio debe estar supeditada a una serie de condiciones, como el arrepentimiento por los hechos cometidos y la entrega de información para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.

“Nadie va a poder comprender en toda su profundidad lo que significó para una familia, tener un familiar detenido y desaparecido. Ese es un dolor que llega al alma y que nosotros tenemos que respetar siempre y tenemos que reconocer”, precisó el arzobispo de Santiago a radio Infinita.

Fernando Chomali puntualizó que “tenemos que reconocer que hubo graves violaciones a los derechos humanos y muchas son las personas que hoy lo reconocen“.

En esta línea, coincidió con lo expresado por el presidente José Antonio Kast, que planteó que “no corresponde que una persona muera en la cárcel”, pero dejando en claro que “eso no significa exculpar los graves daños que se hicieron y tienen que darse ciertas condiciones como lo explicó muy bien el ex ministro Luis Cordero en un escrito, que tiene que haber arrepentimiento”.

Para el cardenal Chomali, “ojalá que haya arrepentimiento, ojalá que se pida perdón, ojalá que se sepa dónde están los familiares desaparecidos, que haya cumplido parte de su pena, me parece que es tremendamente importante”.

Sobre la entrega del indulto como beneficio carcelario, el sacerdote reiteró que “si el Estado no es capaz de garantizar condiciones mínimas para personas enfermas, con alzheimer, con cáncer, yo creo que es de toda lógica que la familia lo haga, aunque sigan cumpliendo la pena en su casa”.