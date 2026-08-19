Prohibición a las carreras de galgos: las duras sanciones que recibirán quienes infrinjan la ley

El texto, aprobado por amplia mayoría en la Cámara, abarca a los canes de cualquier raza para evitar los vacíos legales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con 80 votos a favor, 41 en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que prohíbe las carreras de perros galgos en el país, una iniciativa que contempla duras sanciones para quienes infrinjan la normativa.

Además, los legisladores rechazaron por 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones, la moción alternativa de regular estas competencias clandestinas.

De esta forma, el texto, que incorporó varias modificaciones y abarca a los canes de cualquier raza para evitar los vacíos legales, quedó en condiciones de regresar a la Comisión de Medio Ambiente para que los diputados se pronuncien en detalle sobre cada uno de sus puntos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo único de la iniciativa, “se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional“.

Las sanciones para quienes realicen carreras de galgos

El proyecto de ley para prohibir las carreras de galgos incluye una serie de sanciones para quienes no respeten la normativa, que van desde penas de cárcel a cuantiosas multas, entre otras.

En concreto, incluyen:

Penas de presidio menor en su grado medio para quienes organicen estas actividades.

para quienes organicen estas actividades. Multas económicas que van desde las 20 hasta las 40 UTM para organizadores, y de 5 a 20 UTM para quienes promuevan o difundan las carreras.

para organizadores, y de 5 a 20 UTM para quienes promuevan o difundan las carreras. La inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales.

Además, establece que “las personas condenadas en virtud del inciso anterior, no podrán solicitar la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, prevista en el Párrafo 1º del Título I de la ley Nº18.216″.

En cuanto a los canes que sean utilizados para estas actividades, el proyecto de ley indica que “serán rescatados y entregados a una organización del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, para que estos sean saneados, esterilizados y reubicados con una persona u organización que asuma su tenencia responsable“.