Veolia, Aguas Andinas y Google se unen para reforzar la seguridad hídrica de Santiago

A partir de 2027, se espera que el proyecto reduzca las pérdidas de agua en 7,5 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a la capacidad de 750.000 camiones cisterna o a cubrir las necesidades domésticas anuales de agua de casi 30.000 hogares chilenos.

Veolia, a través Aguas Andinas, la principal empresa de servicios de agua potable y saneamiento que atiende a Santiago de Chile, y Google anunciaron un proyecto ambiental conjunto de alto impacto para revestir el Canal Troncal, que abastece a la Asociación de Canales Unidos de Buin (ACUB). La iniciativa, cuya ejecución está prevista para 2027, busca reducir las pérdidas de agua ocasionadas por filtraciones y se espera que genere un beneficio hídrico de 7,5 millones de metros cúbicos al año. El proyecto se desarrolla en el contexto de la megasequía estructural que Chile ha experimentado durante los últimos 15 años y en un país que se encuentra entre los más afectados del mundo por los efectos del cambio climático.

La ACUB administra una red de canales de 200 kilómetros de extensión en la zona y, mediante sus embalses asociados, almacena y asegura un suministro continuo de agua para riego, ayudando a mitigar los efectos de la escasez hídrica y las fluctuaciones del caudal de los ríos. Tanto ACUB como Aguas Andinas son miembros de la Asociación de Canales Unidos del Río Maipo, Primera Sección, en el sector sureste de Santiago. El proyecto contempla el revestimiento impermeabilizante de aproximadamente 2,5 kilómetros del Canal Troncal y el reemplazo de 12 compuertas de control. Estas mejoras reducirán las pérdidas de agua, aumentarán la eficiencia del sistema y permitirán una mayor disponibilidad de agua en el río Maipo para diversos usos.

El Canal Troncal alimenta varios canales clave de distribución de agua, entre ellos los canales Quinta-Paine-Viluco, Santa Rita y Fernandino, que abastecen de agua a viñedos y productores frutícolas orientados a los mercados de exportación internacional. Google aportará 1,2 millones de dólares a este proyecto como parte de sus esfuerzos de gestión responsable del agua en Chile.Esta iniciativa respalda directamente el compromiso de la compañía de reponer, para 2030, una cantidad de agua dulce superior a la que consume y de mejorar la salud de las cuencas hidrográficas en las comunidades donde opera.

“Google está comprometido con apoyar la seguridad hídrica en Chile, un país al que nos enorgullece considerar nuestro hogar desde hace 15 años”, señaló Ben Townsend, director de Estrategia y Sostenibilidad de Infraestructura de Google. “Este proyecto contribuye directamente a nuestro objetivo de reponer, para 2030, una cantidad de agua superior a la que consumimos, al tiempo que mejora la salud de las cuencas hidrográficas en las comunidades donde se encuentran nuestros data centers. Al revestir el Canal Troncal, esta iniciativa ayudará a reducir la pérdida de agua, proteger la cuenca del río Maipo y fortalecer la seguridad hídrica de la región. A través de nuestros compromisos de gestión responsable del agua, seguiremos utilizando este recurso de manera responsable y transparente, protegiendo la salud de largo plazo de las cuencas hidrográficas de las comunidades que consideramos nuestro hogar”.

Como parte del acuerdo, Aguas Andinas será responsable de la construcción de las obras de infraestructura y de su mantenimiento preventivo, mientras que la compensación se otorgará mediante la asignación del 50 % del volumen de agua recuperado gracias al proyecto.

“Este proyecto representa un ejemplo concreto de cómo la colaboración entre empresas líderes, organizaciones de usuarios de agua y actores locales puede acelerar la implementación de soluciones que optimicen el uso del agua, reduzcan las pérdidas y promuevan la seguridad ambiental mediante el fortalecimiento de la resiliencia de los recursos hídricos. La reducción de pérdidas en el Canal Troncal está plenamente alineada con nuestro compromiso de contribuir a satisfacer las necesidades hídricas críticas de industrias como Google y de las comunidades, preservando su calidad de vida frente a una sequía cada vez más intensa y promoviendo una gestión integrada de las cuencas hidrográficas en beneficio de todos”, afirmó José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

Por su parte Gustavo Migues, director de Veolia para la zona Iberia – América Latina resaltó la ambición de la compañía por impulsar la seguridad ambiental, argumentando que “esta alianza estratégica con Google demuestra cómo la colaboración entre líderes en soluciones ambientales y empresas tecnológicas puede ofrecer soluciones concretas para abordar los desafíos hídricos. En Chile, que enfrenta retos relacionados con la creciente escasez de agua, tanto en términos de cantidad como de calidad, nuestras innovaciones de vanguardia pueden proporcionar soluciones potentes y adaptadas a cada necesidad. Al combinar nuestra experiencia local, soluciones innovadoras y alianzas sólidas, podemos preservar y reponer este recurso, y seguir apoyando a clientes y comunidades en la construcción de su seguridad hídrica”.