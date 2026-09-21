¿Sube o baja?: Encuestas no se ponen de acuerdo en aprobación de Kast, pero margen sigue siendo negativo para el Presidente

Cadem registró una leve alza y Criteria un retroceso en la evaluación del mandatario. En ambos casos, quienes desaprueban su gestión superan por más de 20 puntos a quienes la aprueban.

¿Subió o bajó la aprobación del Presidente José Antonio Kast? Depende de la encuesta que se mire. Este domingo, Cadem y Criteria publicaron sus mediciones y mostraron movimientos en direcciones opuestas: una mejora leve en la primera y un retroceso en la segunda. Lo que sí comparten es que la desaprobación se ubica en torno al 60%.

En la encuesta Plaza Pública de Cadem, el 36% de los consultados aseguró aprobar la forma en que Kast conduce su gobierno, un punto más que en la medición anterior. La desaprobación, en tanto, bajó un punto y quedó en 60%.

Criteria, en cambio, registró un 29% de aprobación, dos puntos menos que en su entrega anterior, cuando marcó 31%. La desaprobación subió cuatro puntos, hasta 59%.

Según la serie que publica la consultora, el 29% es el nivel más bajo de aprobación desde marzo y el 59%, la desaprobación más alta en ese período.

En ambos casos, el saldo es negativo para Kast. En Cadem, quienes desaprueban superan por 24 puntos a quienes aprueban; en Criteria, por 30.

Gabinete, Sala Cuna y orgullo nacional: lo otro que midieron

Cadem también consultó por los atributos del Presidente. Los más valorados son la responsabilidad (45%), la autoridad y el liderazgo (40%), y la honestidad y la valentía (ambas con 39%).

En el otro extremo están la empatía y la cercanía (29% cada una) y el carisma (32%). En gestión, lo mejor evaluado es la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo (42%), seguida de las relaciones internacionales (40%, cinco puntos menos que en agosto).

Los peores registros son tener una buena relación con la oposición (17%), mantener ordenada su coalición (20%) y contar con un buen equipo de gobierno (23%).

En el gabinete, la ministra de Salud, May Chomali, encabeza la evaluación con 59% de aprobación (+2 puntos respecto de agosto). La siguen el ministro de Vivienda, Iván Poduje (58%, +6); la de Bienes Nacionales, Catalina Parot (56%, +10); el del MOP, Louis de Grange (54%, +8), y la de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (52%, -1).

Los peor evaluados son el ministro del Trabajo, Tomás Rau (38%, -2); la de Energía, Ximena Rincón (38%, +5), y el de Hacienda, Jorge Quiroz (37%, -2). Este último sigue siendo, sin embargo, el ministro que más personas consideran influyente (56%).

Además, la aprobación del canciller Francisco Pérez Mackenna cayó nueve puntos, hasta 43%, en la antesala del viaje a la ONU.

Cadem preguntó también por el proyecto de Sala Cuna Universal. Un 68% está de acuerdo con que el Congreso lo apruebe de manera urgente y un 84% con extender el derecho a todas las madres (dependientes, independientes y de casa particular) y a los padres.

Un 71% cree que eliminar la diferencia que obliga a los empleadores a pagar la sala cuna solo por las trabajadoras aportaría mucho o bastante a disminuir el desempleo femenino. Ante la disyuntiva, 48% prefiere aprobarlo ahora como está propuesto y 39% seguir debatiendo, aunque eso signifique volver a postergarlo.

En el balance general, 60% cree que el país va por mal camino y 34% por buen camino, mientras 83% considera que la economía está estancada o en retroceso.

Criteria, por su parte, dedicó el resto de su informe al orgullo nacional.

Un 89% dice sentirse muy (54%) o bastante (35%) orgulloso de Chile, mientras 7% siente poco orgullo y 4% ninguno. El sentimiento atraviesa todas las identidades políticas, aunque con distinta intensidad: se declara muy orgulloso el 70% de quienes se identifican con la derecha, el 57% del centro y el 36% de la izquierda.

Lo que más enorgullece son los paisajes y la diversidad geográfica (60% de las menciones), seguidos por los recursos naturales y las tradiciones (33% cada uno) y la gastronomía (27%). Las instituciones quedan en el último lugar, con 4%.

Al comparar aspectos del país, la comida chilena genera el mayor orgullo (53% muy orgulloso) y la democracia el menor: 14% dice sentirse muy orgulloso y 35% bastante, mientras 39% siente poco orgullo y 12% ninguno.