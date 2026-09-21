Hay una búsqueda (casi eterna ya) de todo lo que es retro para transportamos a días donde todo era hecho por humanos. Cuando no había IA. Y cuando, supuestamente, éramos más felices. Por eso estamos, todavía, viviendo tiempos bizarros.

Vivimos en tiempos de locura total. Todo mezclado y enfrentado a la vez. Todo es más fácil. Y, también, más difícil.

Vamos por parte.

Primero, vuelven los 90’s. Sydney Sweeney acaba de protagonizar un spot para Novig donde reina el destape, la sensualidad explotada border y lo sexy porque sí. Despertó la furia de las mujeres y fue furor a nivel de hombres, bajo un estudio de System 1. Es más, tuvo un alcance que en los primeros días supero las 38 millones de personas y que se se estima llegará a 3,9 mil millones de personas (no solo por lo que pasó en digital, sino por la cobertura a nivel de prensa). Esto se suma a campañas recientes de Dakota Johnson para Calvin Klein y de la misma Sweeney para American Eagle. Destape. Y escándalo que genera polémica, alcance y conversación (y presumiblemente ventas).

Eso por un lado.

Por el otro vemos como mientras el nuevo CEO de Apple presentaba el iPhone Duo, algunas marcas usaron la comunicación del evento de la manzanita como un trampolín para conectar con sus audiencias mediante el troleo al gigante de Cupertino. Samsung se intentó reír de su rival durante el evento y además apareció Duolingo que, haciendo referencia a que le copiaron el nombre, lanzó una serie de mensajes para reírse de todo el evento y generó awareness*.

Entonces crear contenidos en tiempo real todavía funciona. Y sí…

Pero mientras eso pasa, vemos como no basta crear mucho pero mucho contenido no solo para las personas. Ahora hay que, además, generar estrategias de contenido para que marcas, servicios y productos sean “leídos” e indexados por Claude, ChaGPT y Gemini. Y así ser una (o la) respuesta a interrogantes de las personas. Hacer contenido para robots. Mientras tanto nos damos cuenta que si no frenamos el avance de la IA (y la innovación nunca pero nunca para), los problemas que tendremos son otros…

Pero no caigamos en la depresión absoluta.

No todavía.

En este planeta sigue aumentando la venta de CDs**, las cámaras digitales antiguas y experiencias que te llevan a una época que no viviste (existen departamentos decorados como la serie de Seinfeld para alojar ahí, vía Airbnb). Hay una búsqueda (casi eterna ya) de todo lo que es retro para transportamos a días donde todo era hecho por humanos. Cuando no había IA. Y cuando, supuestamente, éramos más felices. Por eso estamos, todavía, viviendo tiempos bizarros.

*Newsjacking es el término acuñado en su minuto por David Meerman Scott. Usar la noticia del minuto y hackearla en tiempo real.

**Vía estudio de Luminate (y reportado por la Rolling Stone), “en el primer semestre de 2026 se registró un aumento del 16% en las ventas de CD(…) Los fans de la Generación Z y los millennials están devorando esos discos de aluminio brillantes, tan característicos de los noventa, con 16,3 millones de unidades vendidas solo en Estados Unidos. Este formato está superando incluso al vinilo…”.