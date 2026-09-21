Triunfo ultraderechista al nororiente y la izquierda vence en Berlín: lo que dejaron las elecciones regionales en Alemania

Pese al avance de los ultraderechistas, aún están imposibilitados de ser Gobierno y de tener mayoría en el Parlamento.

Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones regionales en Alemania, las cuales dejaron diversos resultados en distintos puntos del país germano.

Mientras la izquierda se adjudicó el triunfo en Berlín, la ultraderecha continuó avanzando en otros puntos del territorio.

Con respecto a esto último, la Alternativa para Alemania (AfD) venció en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania donde obtuvo entre un 37% y un 38% de los votos, superando al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que registró entre un 35,5% y un 36,5%; mientrsa que La Izquierda registró entre un 6% y un 7,5%.

La gran perdedor en este punto fue el partido del canciller alemán Friedrich Merz, la Unión Cristianodemócrata (CDU), que solo tuvo entre un 5% y un 5,5% de las preferencias en las urnas. Pese a que lo calificó de un “desastre”, descartó presentar su renuncia y aseguró que su respuesta será continuar adelante con las reformas impulsadas por su Gobierno.

A pesar del triunfo que se anotó el partido ultraderechista, la AfD aún está imposibilitada de presentarse como Gobierno y de tener mayoría absoluta en el Parlamento. Esto, debido a que otras coaliciones se han negado a formar pactos con esta colectividad.

El triunfo en la capital de La Izquierda

Por otro lado, La Izquierda logró quedarse con el triunfo en Berlín en estas elecciones regionales de Alemania. Aquí logró entre un 24,5% y un 26% de los sufragios, seguida por la CDU de Merz, al obtener un cercano 20%.

A diferencia de lo logrado al nororiente, la AfD quedó en tercer lugar en la capital del país con una proyección de entre un 13,5% y un 16%.

Con esta victoria, La Izquierda logró relegar al CDU y SPD, quienes se habían alternado como las principales fuerzas desde la reunificación alemana. Incluso, la candidata Elif Eralp podría convertirse en la primera alcaldesa de Berlín de esa colectividad.