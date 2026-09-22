Natalia Álvarez Murillo es investigada por presuntas estafas que habrían afectado a 60 parejas y generado un perjuicio cercano a $120 millones.

La mañana de este martes, Natalia Álvarez Murillo, banquetera y propietaria de Probarte Banquetería SpA, acusada por estafa a 60 parejas, se presentó ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

La mujer permanecía inubicable desde junio, cuando fue formalizada junto a su pareja, José Galarce, por hechos que habrían provocado un perjuicio cercano a los $120 millones.

Banquetera del Festival de Viña acusada de estafa reaparece y se presenta ante la justicia

Álvarez había quedado en libertad luego de que su defensa pagara una caución de $5 millones, pese a que inicialmente el tribunal había decretado su prisión preventiva.

Posteriormente, la Fiscalía y los querellantes apelaron y la Corte de Apelaciones de Valparaíso mantuvo la medida cautelar, eliminando la posibilidad de acceder a ella mediante una fianza. Para entonces, la imputada ya había recuperado su libertad y no pudo ser ubicada, por lo que se emitió una orden de detención en su contra.

Antes de ingresar al tribunal, la mujer afirmó en conversación con Meganoticias que es inocente y rechazó haber permanecido escondida durante estos meses. “Lo primero es que me vengo a presentar, que es lo que se debe hacer, y luego voy a demostrar mi inocencia de todos los cargos en un juicio oral”, sostuvo. También aseguró que “Hay mucha información tergiversada que no corresponde y no se ha dicho toda la verdad”.

La investigación apunta a 60 clientes que contrataron servicios de banquetería para sus matrimonios, pero que en distintos casos se habrían encontrado con que la empresa no cumplió con lo pactado al momento de realizarse las celebraciones.

Probarte Banquetería también estuvo a cargo de la Gala del Festival de Viña 2025, antecedente que volvió a poner el caso en el foco público tras las denuncias de las parejas afectadas.

Durante la jornada de este martes se desarrolla la audiencia de control de detención, instancia en la que Fiscalía y querellantes han solicitado que Álvarez vuelva a prisión preventiva.

imputada, en tanto, reiteró su intención de defenderse en el proceso y afirmó: “Lo que yo quiero decir es que me vengo a presentar, voy a demostrar mi inocencia y el resto está en la carpeta investigativa y lo ve con mi abogado”.