Trama bielorrusa: por qué Gabriel Silber quedó con arresto domiciliario total

Esta medida cautelar no fue cuestionada por la defensa de Silber, tras un acuerdo con la Fiscalía, Codelco, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante.

AGENCIA UNO

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total para el abogado Gabriel Silber, ex diputado de la DC, tras ser formalizado por soborno y lavado de activos, en el marco de la trama bielorrusa.

Esta medida cautelar no fue cuestionada por la defensa de Silber, tras un acuerdo con la Fiscalía, Codelco, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante.

En la audiencia se precisó que el otrora parlamentario recibió $95 millones de origen ilícito, aunque su defensa precisó que esto fue informado en su momento.

En su llegada al Centro de Justicia, Gabriel Silber indicó que “va a ser una jornada tranquila, no hay hechos relevantes nuevos que nosotros conozcamos que puedan sorprendernos. Así que esperamos, obviamente, como lo hemos hecho del día uno, seguir colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento de los hechos”.

En la ocasión también se reformalizaron a otros implicados en la trama bielorrusa, donde el juez Cristian Sánchez rechazó un incidente de nulidad presentado por Mario Vargas.