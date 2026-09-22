Unimog, jeeps AIL Storm y una moto de nieve: Ejército de Chile anuncia remate de vehículos

El proceso contempla 123 lotes con neumáticos y equipamiento que fueron dados de baja por la institución. Las ofertas podrán presentarse el 1 de octubre.

El Ejército de Chile puso en marcha una licitación para rematar 123 lotes de vehículos y distintos bienes dados de baja, entre ellos jeeps militares, camiones, tractocamiones, motocicletas y equipamiento.

Los valores mínimos van desde los $3.960, mientras que algunos de los vehículos disponibles parten en cientos de miles de pesos.

La iniciativa corresponde a la Licitación Pública N.° 08/2026 “Valdivia”, que contempla especies que dejaron de prestar utilidad para la institución debido a su antigüedad, obsolescencia técnica o porque cumplieron su vida útil.

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Los bienes están repartidos en recintos militares de ciudades como Arica, Temuco, Valdivia, Osorno, Punta Arenas, Santiago y Colina, e incluyen modelos de marcas como Mercedes-Benz, DAF, Honda, Toyota, Hino, AIL Storm y Bombardier, según informó The Clinic.

Entre los vehículos destacan un Mercedes-Benz Unimog 1300 L del año 1985, cuyo precio mínimo es de $6 millones, además de tractocamiones DAF y jeeps AIL Storm fabricados en 2001. En el caso de estos últimos, las ofertas deben partir desde los $675.806.

También aparecen camiones con valores superiores a los $2 millones y semirremolques cuyos montos iniciales se acercan a los $3 millones. El lote más económico corresponde a un conjunto de neumáticos, con un mínimo de $3.960.

La exhibición de las especies está programada entre el 23 y el 25 de septiembre, de 09:00 a 16:00 horas, en las ubicaciones señaladas para cada lote. Las consultas podrán efectuarse hasta las 16:00 horas del 25 de septiembre y sus respuestas serán difundidas el 29 del mismo mes.

Posteriormente, los interesados deberán presentar sus antecedentes y propuestas el 1 de octubre, entre las 08:30 y las 09:00 horas, en el Cuartel General de la III División de Montaña, en Valdivia.

La recepción y apertura de las ofertas comenzará a las 09:00 horas del 1 de octubre, mientras que el acta respectiva deberá publicarse al día siguiente.

La resolución de adjudicación tiene como fecha límite el 9 de octubre. Una vez completados los trámites establecidos en las bases, los adjudicatarios dispondrán de los plazos correspondientes para retirar las especies, que pueden llegar hasta 30 días hábiles desde el retiro del contrato y la firma de la notificación respectiva.