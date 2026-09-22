Asesinan a líder narco que ofreció $100 millones por la vida de alcaldesa de Lo Espejo

Héctor Cárdenas Venegas recibió impactos balísticos al interior de un vehículo y murió tras ser trasladado hasta un recinto asistencial de Lo Espejo.

Héctor Aladino Cárdenas Venegas, más conocido como “El Poroto” y sindicado como uno de los líderes narco con mayor influencia en la población José María Caro de Lo Espejo, fue asesinado durante las últimas horas.

El hombre recibió impactos balísticos mientras se encontraba al interior de un vehículo y fue trasladado de urgencia hasta un SAR de la comuna, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el crimen, familiares del fallecido protagonizaron manifestaciones en las inmediaciones del recinto médico.

Cárdenas había adquirido notoriedad durante los últimos años por antecedentes que lo vinculaban al tráfico de drogas y otros delitos, aunque no registraba condenas en su contra. Además, era conocido públicamente por su actividad como entrenador del club Juventud Varsovia.

El recinto deportivo fue demolido por orden municipal en enero de este año, luego de denuncias por incivilidades y delitos. Según antecedentes recopilados por las autoridades, el lugar habría sido utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico. Cárdenas también era vinculado a una botillería ubicada frente al club, cuya patente fue rechazada por el municipio durante 2025.

La figura de Cárdenas también apareció vinculada a amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, en el contexto de las medidas impulsadas por el municipio contra estructuras relacionadas con el crimen organizado. En ese sentido, habría ofrecido una recompensa de $100 millones por quitarle la vida a la jefa comunal, según los antecedentes conocidos en la investigación.

De acuerdo con antecedentes entregados a la Fiscalía Sur, bandas delictuales de la comuna habrían coordinado un eventual ataque contra la jefa comunal, mientras vecinos y fuentes policiales atribuyeron al fallecido un rol en esas amenazas.