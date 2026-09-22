La nueva alternativa de TGR para regularizar el Préstamo Solidario en hasta 24 cuotas

La alternativa permite regularizar saldos pendientes mediante un trámite digital y contempla un pie inicial que varía según el número de cuotas escogido.

La Tesorería General de la República (TGR) habilitó convenios de pago de hasta 24 cuotas para contribuyentes que aún mantienen deudas asociadas al Préstamo Solidario, beneficio entregado durante la pandemia para apoyar económicamente a trabajadores afectados por la crisis sanitaria.

La medida busca facilitar la regularización de estos montos pendientes mediante un procedimiento completamente digital.

La nueva alternativa de TGR para regularizar el Préstamo Solidario

El sistema contempla alternativas de 12, 18 o 24 meses, dependiendo de las condiciones y antecedentes de pago de cada contribuyente.

Para acceder, quienes tengan declaraciones de renta pendientes deberán primero regularizar esa situación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Una vez realizada la declaración, podrán obtener desde la plataforma del organismo el cupón necesario para iniciar el convenio.

El acuerdo de pago requiere además un pie inicial, cuyo porcentaje depende del número de cuotas escogido, ya que será de 30% para determinados convenios, 20% para otros y puede llegar al 10% en la alternativa de mayor plazo. El objetivo es permitir que las personas puedan ponerse al día con sus obligaciones sin tener que cancelar el saldo completo de una sola vez.

Miguel Rojas, jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana de TGR, destacó que el proceso puede realizarse de manera remota. “Es importante recalcar que todo este trámite puede realizarse por internet en tgr.gob.cl/prestamosolidario usando ClaveÚnica o Clave Tributaria, donde encontrarán la mejor opción disponible para cada caso. No es necesario acudir presencialmente a una oficina”, señaló el directivo. La opción para solicitar el cupón de pago se encuentra disponible desde el 14 de septiembre.