FA apunta a Kast por crisis de cesantía: “Chile se cae a pedazos era una promesa de campaña”

“Este no era el gobierno del crecimiento ni de la creación de empleo, sino de la destrucción de empleos. Y eso impacta a las familias”, cuestionó la oposición.

AGENCIA UNO

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) apuntó a la responsabilidad del Gobierno de José Antonio Kast en la crisis de empleo que afecta al país y que llevó la cesantía al 9,5%, el registro más alto de los últimos cinco años.

Los parlamentarios de oposición instaron al Ejecutivo dar a conocer su plan de medidas para enfrentar este panorama y el número de empleos que pretende recuperar.

La diputada Gael Yeomans, presidenta del FA, expresó que en la jornada recibirán al ministro del Trabajo, Tomás Rau, en una sesión especial en la Cámara Baja y esperan que clarifique la meta de puestos laborales que pretenden impulsar.

“Primero, que se pongan de acuerdo entre ellos mismos, porque la cifra la han contravenido durante todo este tiempo”, indicó Yeomans.

La timonel del Frente Amplio recordó que durante la administración de Kast se han destruido 177 mil puestos netos: “Este no era el gobierno del crecimiento ni de la creación de empleo, sino de la destrucción de empleos. Y eso impacta a las familias”.

Por su parte, la también diputada Emilia Schneider declaró que “cuando decían Chile se cae a pedazos era una promesa de campaña. Es hora de que el presidente Kast y sus ministros le den la cara al país”.

Su par Constanza Schönhaut hizo alusión a la falta de medidas urgentes para enfrentar este flagelo y cuestionó el llamado la política Modo Empleo que intenta impulsar La Moneda.

“No está hablando del Subsidio Unificado al Empleo para ponerle plata real, tiene paralizadas obras públicas y ni siquiera ha puesto sobre la mesa de manera concreta el problema de la automatización y la reconversión laboral”, cuestionó la legisladora.