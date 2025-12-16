Por qué el tribunal dejó en suspenso el cambio de arresto domiciliario a Jorge Valdivia

La petición la presentó ante el tribunal la abogada defensora de Valdivia, y busca modificar la dirección para el cumplimiento de la cautelar durante el verano.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en suspenso su resolución frente a la solicitud de la defensa de Jorge Valdivia para modificar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno del ex futbolista.

La petición la presentó ante el tribunal Paula Vial, la abogada defensora de Valdivia, quien está imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente como autor de delitos de violación y abuso sexual.

La audiencia para resolver la petición se llevó a cabo de manera reservada, y se desarrolló con la comparecencia de las partes a través de la modalidad telemática.

Vial le solicitó al tribunal modificar la dirección para el cumplimiento del arresto nocturno de Jorge Valdivia por un domicilio en Puerto Velero y otro en Pucón, en el marco de las vacaciones de verano de los hijos del ex deportista.

Cuándo se resolverá el cambio del arresto domiciliario de Valdivia

Luego de la audiencia en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, desde la Fiscalía Oriente se precisó que, antes de resolver sobre el tema, el tribunal oficiará a las respectivas unidades policiales con el propósito de verificar si es posible llevar a cabo la fiscalización en los domicilios que solicitó la defensa.

A la vez, el juzgado informó que dará a conocer su decisión sobre el tema el próximo miércoles 7 de enero, en una audiencia que fijó a las 11 de la mañana.

En el intertanto, Jorge Valdivia continuará con las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, así como la prohibición de acercarse a las víctimas.

La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga al ex futbolista de 42 años a raíz de las denuncias presentadas por dos mujeres. La primera acusó que los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2024, mientras que la segunda manifestó que en su caso todo sucedió dos días antes, el 18 de octubre.