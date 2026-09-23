CONAF ofrece 10 mil empleos para construir cortafuegos de cara a la temporada de incendios

Los trabajos se concentrarán principalmente en la zona sur y contemplan labores de limpieza, manejo de vegetación y construcción de cortafuegos.

El Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) anunciaron la apertura de 9.480 puestos de trabajo destinados a labores de prevención y mitigación de incendios forestales.

El programa contará con un presupuesto superior a los $9 mil millones y se desarrollará durante el último trimestre de 2026 entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

La iniciativa contempla trabajos en terreno enfocados en la construcción y mantención de cortafuegos, limpieza de áreas rurales y urbanas y manejo de vegetación, con el objetivo de reducir la acumulación de material combustible en sectores cercanos a viviendas e infraestructura crítica.

En total, se proyecta intervenir cerca de 1.380 kilómetros de cortafuegos antes del período de mayor riesgo de incendios.

“No me cabe la menor duda de que vamos a saber responder a esta necesidad del país, porque es cosa de ver la prensa internacional, veamos lo que pasó la temporada pasada en el hemisferio norte”, indicó el ministro de Agricultura, Jaime Campos, durante la presentación del programa en el Parque Metropolitano de Santiago.

La mayor cantidad de cupos se concentrará en la zona sur del país. La Araucanía dispondrá de 2.190 empleos, mientras que Biobío tendrá 1.500 y Ñuble contará con otros 1.000 puestos.

El plan busca reforzar las tareas preventivas de cara a la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales durante los últimos meses del año.