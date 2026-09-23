Cristián Campos exige “disculpas públicas” de ChileActores por respaldar denuncia en su contra

AGENCIA UNO

Cristián Campos sacó la voz para referirse nuevamente a la decisión de la Justicia de sobreseerlo de la denuncia por abuso sexual que presentó en su contra Raffaella di Girolamo, haciendo un llamado a ChileActores a presentar “disculpas públicas” por respaldar a su denunciante.

En entrevista con La Tercera, Campos se refirió a su vuelta como actor en TV y teatro y a su relación con el resto de sus colegas, aseverando que “se han ido normalizando las relaciones. La verdad es que esa distancia con los colegas era algo más formal que real. Porque como he vuelto a funcionar en la vida, me los encuentro y no tengo ningún problema, ni quiero tener ningún problema, porque sería absurdo, uno trabaja constantemente con todos ellos”.

“Supongo que la gente, por pudor o por prejuicio, se alejó de mí en algún momento para cuidar su imagen. Pero lo que me ha sucedido de ahí para adelante es que se han ido normalizando las relaciones, como debe ser”, agregó el artista.

En esta línea, Cristián Campos indicó que las relaciones con sus hijos – Pedro y Antonio Campos – se mantienen rotas: “No tengo noticias de esos muchachos, no tengo relación con ellos en lo absoluto. Además, tú sabrás que hemos estado bastante golpeados y recluidos últimamente con el fallecimiento de mi cuñada (Paz Ramírez), así que tampoco hemos tenido mucha disposición para la vida social”.

Si embargo, el actor reconoció que tiene “una piedra en el zapato” y es que planteó que ChileActores le debe una disculpa pública por respaldar la denuncia de Raffaella di Girolamo.

“Que la directiva de Chileactores se haya manifestado a favor de uno o de otro, cuando el juicio ni siquiera había empezado, me pareció un descriterio tremendo, una falta de reflexión y una frivolidad que me hizo mucho daño. Ya han pasado tres años y todavía mis amigos y yo estamos esperando disculpas públicas”, aseveró.

“Las cosas simbólicas también son importantes. Cualquiera se puede equivocar, pero aceptar que uno se equivocó es una forma de restablecer relaciones. Yo fui un socio fundador de ChileActores, yo doné dinero para que exista. Demás está decir que es un excelente negocio hoy en día, comandado en forma perenne por su directora, Esperanza Silva. Entonces, como un gesto de buena crianza, de buena educación, de humildad, seguimos esperando disculpas públicas. No sé si llegarán, no sé si la vida me alcanzará para ver aquello”, cerró.