Cuál es el propósito de la nueva patente verde y qué vehículos están obligados a usarla en calles y carreteras

Aunque la obligatoriedad es solo para algunos, los dueños de otros más antiguos pueden optar voluntariamente por cambiar su matrícula en el Registro Civil.

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Ya es posible observar en las calles y carreteras del país vehículos que circulan con una distintiva placa de color verde, con lo que se está dando cumplimiento a la modificación establecida a través del Decreto 114 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La medida comenzó a regir tras cumplirse los 180 días corridos desde la publicación del decreto, el pasado 17 de julio.

Respecto del diseño de la nueva placa patente, mantienen las letras, los números, la orla y el símbolo de color negro, sobre un fondo verde en reemplazo del blanco tradicional.

Qué vehículos están obligados a usar la patente verde

De acuerdo con lo establecido en la norma, a través del uso de la patente verde se busca identificar de manera expedita a aquellos vehículos con cero emisiones.

Aquello, con el propósito de facilitar el trabajo en casos de emergencias, ya que, si bien son modelos amigables con el medio ambiente, también presentan ciertos riesgos, como las elevadas temperaturas en las baterías en caso de incendio, además de los altos voltajes.

En concreto, la normativa establece que deben utilizar la patente verde los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas, además de vehículos de dos o tres ruedas, cuando estén inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados como “eléctricos” o “híbridos con recarga eléctrica exterior”.

No obstante, por ahora no todos los vehículos con estas características tienen la obligación de usarla, ya que quedan exentos aquellos que ya estaban registrados antes de la entrada en vigencia de la norma.

De esta forma, la obligatoriedad es solo para los vehículos nuevos, aunque los dueños de vehículos eléctricos más antiguos pueden optar voluntariamente por cambiar su matrícula en el Registro Civil.