Álex Vega, el histórico dirigente de la Anfup que fue detenido en medio de la Operación Apocalipsis

El dirigente es investigado por, presuntamente, facilitar el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otras especies prohibidas o controladas a Santiago 1.

En el marco de la Operación Apocalipsis, una nueva arista permitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y a la Policía de Investigaciones (PDI) la detención de Álex Vega, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), quien es investigado por corrupción al interior de recintos penitenciarios.

Según los antecedentes de la investigación, Vega es indagado por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos.

La Fiscalía plantea que entre enero de 2020 y diciembre de 2025 habría recibido pagos de internos, exinternos, visitas e incluso funcionarios de Gendarmería para facilitar el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otras especies prohibidas o controladas a Santiago 1.

Esto, luego de que se detectara abonos por cerca de $248 millones en cuentas vinculadas al exdirigente durante el período investigado. De ellos, alrededor de $131,4 millones no tendrían una justificación aparente.

La indagatoria también apunta al eventual uso de cuentas de terceros y a distintas operaciones destinadas a incorporar esos recursos al sistema financiero.

A raíz de lo anterior, la Fiscalía solicitó además medidas cautelares sobre bienes y cuentas, entre ellas el congelamiento de once cuentas corrientes y medidas sobre un vehículo y un inmueble vinculados a los detenidos.

Además de la arista que involucró a Álex Vega, la investigación incorporó una arista por la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales, ocurrida en enero de 2018 en Santiago 1, y en la que el dirigente habría participado en su reducción.

El interno sufrió un golpe en la cabeza y murió dos días después producto de un traumatismo encéfalo craneano. La causa había sido cerrada sin formalizados, pero fue reabierta en abril de este año luego de que surgieran nuevos antecedentes.